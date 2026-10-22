8 errores al comer avena: por qué tu desayuno “saludable” podría estar inflamando tus arterias

Comer avena todos los días ayuda a mantener los niveles de colesterol a raya. Sin embargo, la forma como se consume es tan importante como incluirla en la dieta diaria. Un experto profundiza en los errores comunes al comer avena y cuáles son las combinaciones correctas.

Una estrategia nutricional recomendada por la Asociación Estadounidense del Corazón es sustituir los carbohidratos simples por avena y granos integrales. La cantidad recomendada para cada día es entre tres o más porciones de cereales integrales ricos en fibra, indispensables para mejorar la salud del corazón. Más específicamente, se sugiere incluir avena, arroz integral (o salvaje) o cereales integrales para el desayuno.

Teniendo en cuenta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan que la tasa estatal ajustada por edad de mortalidad por ACV se ubicó en 26,1 por 100.000 en 2013–2015, y que en 2014 el ACV fue la cuarta causa de muerte en Nueva York, es vital seguir las recomendaciones alimentarias de cardiólogos y expertos.

Los 8 errores más frecuentes al comer avena

Acompañar la avena en hojuelas con fruta madura y semillas —evitando los excesos de azúcar o siropes— crea un desayuno saciante que cuida tu azúcar en sangre. Crédito: Shutterstock

Un experto en prevención cardiovascular, colesterol e hipertensión explica los ocho errores más frecuentes al comer avena. Se trata de Roberto Yano, quien advierte que existe “una forma súper popular y vendida como saludable que hace exactamente el efecto contrario: en lugar de ayudar, dispara los niveles de azúcar en sangre. Y millones de personas lo hacen a diario sin sospecharlo”.

Comer avena mezclada con ingredientes azucarados, usar avena instantánea, incluirla esporádicamente o prepararla como un postre son algunos de los errores. Yano advierte que comer avena a diario no garantiza nada si cometes estas fallas:

Cantidad insuficiente: Una sola cucharadita sobre el yogur no protege el corazón. Se requiere una dosis mínima diaria de beta-glucano. Tipo de avena equivocado: La avena instantánea de sobrecito con sabores suele estar cargada de azúcar, a veces más que una galleta rellena. Es un postre disfrazado. Lo mismo ocurre con tortas o galletas caseras de avena repletas de azúcar y harina refinada. Exceso de toppings: Cubrir la avena con miel, banana, granola y pasta de maní todo junto genera una bomba de azúcar y calorías. Agregar azúcar, miel o leche condensada transforma un buen alimento en un pico de glicemia que inflama las arterias. Grasas saturadas en exceso: Prepararla siempre con leche entera y complementos grasos contrarresta sus beneficios. Acompañamientos no saludables: Comer avena no compensa un menú lleno de pan blanco, embutidos o refrescos. Falta de agua: La fibra necesita agua para actuar. Si no bebes suficiente agua, se genera estreñimiento e hinchazón. Consumo ocasional: Consumirla solo un día a la semana no altera los niveles de colesterol; el beta-glucano requiere constancia diaria. Mal almacenamiento: Debe guardarse en un recipiente hermético y seco para que no se arruine ni pierda calidad.

¿Cómo consumir avena de forma correcta?

Yano presenta un protocolo sencillo para consumir avena de forma segura, el cual comienza con la porción ideal que va de 3 a 4 cucharadas soperas al día.

La avena se puede mezclar con yogur sin azúcares añadidos y dejarse reposar (incluso toda la noche) para que se hidrate y sea más fácil la digestión. Esta combinación con proteínas es aliada de la salud del corazón. También se puede acompañar con un huevo para aumentar la saciedad.

En cuanto al tipo de avena, recomienda elegir avena en hojuelas gruesas o salvado de avena (la parte más rica en beta-glucano). Advierte que la harina de avena es más fina y eleva más rápido la glucosa. También es clave revisar la etiqueta y verificar que no contenga azúcar entre los primeros ingredientes. Para endulzar, sugiere combinarla con fruta madura como plátano, manzanas, lechosas o frutos rojos.

Para mayores beneficios, se pueden aumentar los niveles de fibra añadiendo semillas de chía o semillas de lino.

¿Con qué combinar la avena?

Aunque por costumbre o por tendencia el yogur se combina con cereales y granola, lo cierto es que muchos de estos aportan azúcares que restan los beneficios de la avena.

No recomendados:

Granola industrializada y barritas de cereal: Vendidas como saludables, suelen estar bañadas en azúcar, jarabe de glucosa y grasas. Una porción de granola comercial puede contener la misma cantidad de azúcar que las galletas rellenas.

Vendidas como saludables, suelen estar bañadas en azúcar, jarabe de glucosa y grasas. Una porción de granola comercial puede contener la misma cantidad de azúcar que las galletas rellenas. Cereales infantiles de caja y pan blanco: Productos ultraprocesados sin fibra y cargados de azúcar.

Alimentos aliados:

En cambio, hay alimentos aliados que ayudan a alcanzar entre 25 y 30 gramos de fibra al día:

Cebada: Contiene tanto o más beta-glucano que la avena.

Contiene tanto o más que la avena. Centeno integral: Rico en fibra y de gran poder saciante.

Rico en fibra y de gran poder saciante. Quinoa y arroz integral: Granos enteros con su fibra intacta.

Granos enteros con su fibra intacta. Amaranto y trigo integral real: Excelente aporte de fibra y proteínas

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