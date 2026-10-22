Chris Pratt confirma que regresará al Universo Cinematográfico de Marvel

En una reciente entrevista, Chris Pratt confirmó que regresará al Universo Cinematográfico de Marvel con su personaje Star-Lord, al cual interpretó en seis películas de la franquicia.

Durante su participación en el podcast “Bingeworthy”, explicó que ya ha tenido conversaciones sobre cómo regresará su personaje, Star-Lord, protagonista de “Guardians of the Galaxy”, a la nueva etapa que Marvel ha comenzado y que tomará impulso con el estreno en diciembre de “Avengers: Doomsday”.

Por ahora, no dio muchos detalles sobre cuáles son los planes del personaje y si se tratará de una nueva película de “Guardians of the Galaxy” o si se sumará a otro de los proyectos de la franquicia.

“Tengo una excelente relación con Kevin Feige y Lou D’Esposito, y hemos mantenido conversaciones constantes sobre cómo cumplir esa promesa, además de tomar medidas concretas para asegurarnos de que la cumplimos”, dijo el actor de 47 años en el podcast.

Esta no es la primera vez que Pratt habla sobre el tema, pues hace un tiempo, en el podcast “Happy Sad Confused”, reveló que él mismo había presentado una idea a Marvel para volver a incorporar al personaje, el cual salió por última vez en “Avengers: Endgame” (2019).

En ese momento, dijo: “Creo que estoy dispuesto a contribuir en todo lo que pueda para que preparen los próximos 10 años de historias, ¿sabes? Además, tengo una idea bastante clara de cómo creo que podría contribuir a ello”.

Estas declaraciones surgen al mismo tiempo que Marvel se prepara para uno de los estrenos más esperados del año: “Avengers: Doomsday”, la cual llegará a los cines este 18 de diciembre y promete convertirse en un éxito en taquilla, cerrando así un buen año en números para la industria.

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