¿Por qué Marvel reúne a los X-Men y qué se sabe hasta ahora?

En la reciente edición de D23: The Ultimate Disney Fan Event, Kevin Feige, presidente de Marvel, presentó el primer grupo de actores que dará vida a los mutantes de X-Men, con quienes comenzarán una nueva etapa de este cómic para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En el evento del viernes, Feige presentó a Kit Connor como Cíclope, Samara Weaving como Emma Frost, Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm. Este primer elenco está completado por Sadie Sink como Jean Grey, personaje que ya fue presentado en la película “Spider-Man: Brand New Day”, la cual se estrenó en verano de este año.

Ellos serán los X-Men, pero también se aprovechó el evento para anunciar a Adam Driver como Nathaniel Milbury, la identidad civil del villano Mr. Sinister.

Hay que recordar que, además de la participación de Sink en “Spider-Man: Brand New Day”, el inicio oficial de esta versión de los X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, se hará con el estreno de la primera película el 5 de mayo de 2028. Esta película será dirigida por Jake Schreier, pero aún no se tiene título oficial.

¿Por qué los X-Men llegan al UCM?

Hay que recordar que desde el inicio el Universo Cinematográfico de Marvel se ha planteado por fases. La llegada de los X-Men a la historia la harán después de un punto de quiebre que se está planeando para finales del 2027 con el estreno de “Avengers: Secret Wars”.

Desde el inicio también han estado en el panorama, aunque no se daban detalles sobre cómo se incorporarían al universo. Este anuncio se hace dos años después del estreno de “Deadpool & Wolverine”, primera película del UCM que reincorporó oficialmente a los mutantes de la era Fox.

Aunque los planes de las fases y la incorporación de los mutantes siempre existieron, esta nueva etapa se considera un “reinicio” del universo. Según han explicado medios especializados, el plan de Kevin Feige desde hace un año ha sido claro: en el verano del 2025 contó que, tras el estreno de “Avengers: Secret Wars”, se rescataría a los X-Men y también están en los planes retomar el personaje de Iron Man, quien murió en “Avengers: Endgame”, película que se estrenó en el 2019.

En primeras conversaciones, Feige ha dicho que después del 2027 se hará un “reinicio” y no un “reboot” del UCM.

Una de las razones principales por las que Feige y Marvel están interesados en los X-Men es porque son personajes jóvenes. Según él, los cómics de X-Men siempre han sido un espacio para contar historias de jóvenes que se sienten diferentes, excluidos o que no encajan, y eso es lo que busca explorar en esta nueva etapa.

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