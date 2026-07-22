Ryan Reynolds confirmó que “Deadpool” tendrá una nueva historia

El futuro del mercenario más irreverente de Marvel ya empezó a tomar forma. Ryan Reynolds confirmó que una nueva película de “Deadpool” está en desarrollo, una noticia que llega luego del enorme desempeño comercial de “Deadpool & Wolverine”, estrenada en 2024 y convertida en un fenómeno de taquilla.

El actor hizo el anuncio durante su participación en el Fanatics Fest 2026, donde habló sobre el amplio material de los cómics que todavía no ha sido llevado a la pantalla grande. Aunque evitó revelar detalles sobre la historia o el elenco, dejó claro que el personaje volverá al cine.

“Hay varias historias poco conocidas que todavía no han llegado al cine. También hay elementos de los cómics que siguen sin explorarse. Me encanta el trabajo que hizo Fabian Nicieza (cocreador de Deadpool); escribió cosas increíbles. Y Gerry Duggan, que era amigo mío, también fue un extraordinario guionista de cómics”, afirmó Reynolds sobre el escenario, según un video compartido en X.

El actor cerró su intervención con un mensaje que entusiasmó a los seguidores del personaje: “Hay cosas en camino. En algún momento, de una forma u otra, habrá otra película de Deadpool. Va a ser genial”.

Todavía no está claro qué camino seguirá la historia

Por ahora, Reynolds no precisó si el proyecto será una nueva aventura en solitario del personaje o si formará parte de una producción coral con otros héroes del universo Marvel.

La incógnita cobra relevancia porque, en 2025, The Hollywood Reporter informó en exclusiva que el actor estaba explorando ideas para una película enfocada en personajes de los X-Men, una posibilidad que alejaba la opción de una cuarta entrega tradicional de la franquicia.

Dicho esto, Reynolds ya había expresado sus dudas sobre repetir la misma fórmula: “Deadpool funciona mejor cuando le quitas todo y lo pones contra las cuerdas. No creo que pueda volver a hacer eso”, declaró en 2024. “Una cuarta película se sentiría un tanto repetitiva y redundante. Eso no significa renunciar a la diversión. Todavía hay un arco narrativo para Deadpool que puede ser satisfactorio y poderoso”, añadió.

La franquicia que sigue haciendo historia

La expectativa alrededor del personaje tiene fundamentos sólidos. “Deadpool & Wolverine”, protagonizada por Ryan Reynolds junto a Hugh Jackman, superó los $1,300 millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en la película con clasificación R más exitosa de la historia.

Ese resultado consolidó una saga que comenzó con “Deadpool” en 2016 y continuó con “Deadpool 2” en 2018, dos producciones que también obtuvieron un destacado rendimiento en los cines.

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