Ryan Gosling se une al Universo Cinematográfico de Marvel

Durante esta edición de la Comic-Con de San Diego, se anunció que Ryan Gosling pasará a ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor interpretará al héroe de terror sobrenatural Johnny Blaze, también conocido como Ghost Rider.

La adaptación cinematográfica de Ghost Rider será dirigida por Shawn Levy, conocido en la franquicia por ser el director de “Deadpool & Wolverine” (2024). Al mismo tiempo que comienzan este proyecto, Levy y Gosling también trabajan juntos en “Star Wars: Starfighter”, programada para estrenarse en el 2027.

En su participación en la Comic-Con, Gosling dijo: “Como saben, este es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo”. El anuncio de su unión a esta franquicia se da pocos meses después de que se estrenó “Project Hail Mary”, película que durante marzo fue el mayor estreno del año.

El Ghost Rider de Gosling sería una nueva etapa para el personaje, de quien Sony tenía los derechos antes de que el estudio pasara a ser parte de Marvel. En la adaptación cinematográfica que Sony hizo en el 2007 y 2011, el papel fue interpretado Nicolas Cage.

Se espera que la primera película del personaje, interpretada por Gosling, se estrene en el 2028.

Otros anuncios de Marvel en la Comic-Con de San Diego

Además de confirmar que Ryan Gosling se convertirá en el nuevo Ghost Rider, la Comic-Con de San Diego de este año también sirvió para que Marvel hiciera otros anuncios sobre sus planes para los próximos años.

Una de las presentaciones que se hizo fue la de “Black Panther III”. El mayor atractivo de este proyecto es que se filmará en 70 mm, siguiendo el ejemplo de Christopher Nolan con “The Odyssey”. Ya se ha programado su estreno para el 14 de diciembre del 2028, justo 10 años después de que se estrenara la primera película de este personaje.

Esta tercera parte de la película se centrará en la vida adulta del hijo de T’Challa, personaje interpretado por el fallecido Chadwick Boseman. Este personaje será interpretado por David Jonsson. La dirección estará a cargo de Ryan Coogler.

“Avengers: Doomsday” sorprende en la Comic-Con de San Diego

En diciembre de este año, “Avengers: Doomsday” se estrenará y se espera que bata récords en taquilla. Aunque la franquicia no ha vivido los mejores años tras el estreno de “Avengers: Endgame” en el 2019: productores apuestan todo por este proyecto.

En la reciente Comic-Con de San Diego, una parte del elenco de “Avengers: Doomsday” apareció en el recinto y lograron que se convirtiera en el panel más concurrido en la Comic-Con hasta la fecha. Entre las personalidades que participaron estuvieron: Pedro Pascal, Robert Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell.

Según se informó, en el evento se reunieron 7,000 personas.

Hay que recordar que con “Avengers: Doomsday” Robert Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico de Marvel, pero esta vez como el villano de la historia.

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