Cocheros sin indemnización garantizada: ¿qué pasará si prohíben los carruajes en 2028?

El Concejo de Nueva York prevé votar este jueves 22 de octubre de 2026 una propuesta para prohibir los carruajes de caballos a partir del 1 de junio de 2028, una medida que amenaza el sustento de más de 150 conductores y otros trabajadores del sector, según Associated Press. Aunque el proyecto contempla medidas de transición laboral para los cocheros afectados, no garantiza indemnizaciones ni empleos sustitutos para quienes perderían su fuente de ingreso.

Para los afectados, la orientación laboral que contempla el gobierno local no resuelve cuestiones esenciales: cómo pagarán la renta ni cómo mantendrán a sus caballos durante la transición. Christina Hansen, cochera y portavoz de la industria, planteó a AP una de las principales preocupaciones del sector: “¿Quién pagará mi renta mientras busco trabajo?”.

La indemnización sigue sin monto

El proyecto Int. 0943-2026, versión A, establece que las agencias designadas por el alcalde deben considerar un programa para compensar a los propietarios por el valor de sus negocios, licencias y equipos. No ordena pagar una cantidad determinada ni fija una indemnización individual.

Esa distinción importa: la obligación de estudiar una compensación no equivale a un cheque aprobado. Un conductor empleado tampoco recibiría automáticamente el valor del negocio.

El propietario Francesco Riccobono explicó su caso a CBS New York: “Invertí $400,000 hace dos años para ampliar el sueño de mi padre y ustedes vienen aquí a arrebatármelo”.

Mientras tanto, el sindicato Transport Workers Union anunció que impugnaría la medida en tribunales si se aprueba.

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Buscar otro empleo no garantiza sueldo

La iniciativa exigiría presentar y publicar un plan de transición a más tardar el 1 de abril de 2027. Abarcaría a propietarios, conductores y otros trabajadores del sector, incluido el personal de los establos.

El programa incluiría orientación profesional, apoyo para colocación laboral, ferias de contratación e información sobre formación y ayudas educativas. También contempla referencias a oportunidades en transporte, turismo y hotelería.

Entre las entidades y actividades mencionadas aparecen la MTA, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, compañías de autobuses turísticos y operadores de bicitaxis. Sin embargo, su inclusión no obliga a esas organizaciones a contratar a cada cochero ni garantiza conservar su nivel de ingresos.

El alcalde Zohran Mamdani respalda la propuesta, y su oficina indicó a AP que trabaja en la transición y comenzó conversaciones sobre posibles compensaciones.

Seguridad y caballos impulsan el cierre

La propuesta se conoce como Romanch’s Law, por Romanch Mahajan, el turista de 18 años que murió tras un incidente con un carruaje en Central Park en junio de 2026. Su muerte reactivó la presión para eliminar este servicio de paseos, típico de Central Park.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, sostuvo en el comunicado oficial del 14 de octubre: “El statu quo ya no es aceptable”. La funcionaria defendió el cierre por seguridad pública y la creación de oportunidades laborales para los afectados.

El texto también prohibiría vender o transferir los caballos para sacrificio o para utilizarlos en otro negocio de carruajes. Los propietarios tendrían que certificar el cumplimiento a más tardar el 1 de junio de 2027 y notificar cualquier transferencia prevista con al menos diez días hábiles de anticipación. Esto limitaría la posibilidad de trasladar los animales a otro negocio de carruajes.

Qué revisar antes de asumir pérdidas

Si trabajas en el sector, debes dar seguimiento a las fechas propuestas y obligaciones vigentes. Al momento de la consulta, el expediente registraba aprobación en comisión, pero no una votación definitiva del pleno ni promulgación.

Verifica el resultado legislativo: consulta el expediente oficial antes de modificar tu actividad

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conserva licencias y facturas para documentar tu situación en caso de que se apruebe una compensación Comprueba cualquier oferta laboral: pregunta por salario, capacitación y requisitos

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la propuesta para eliminar los carruajes en Nueva York

¿Nueva York ya prohibió los carruajes?

El expediente consultado registra aprobación en comisión. La votación del pleno estaba prevista para el 22 de octubre de 2026; no debe confundirse una etapa con la aprobación final.

¿Cuándo terminarían los paseos habituales?

La fecha propuesta es el 1 de junio de 2028. El texto conserva permisos limitados para eventos especiales, como bodas o filmaciones, pero no equivalen a mantener recorridos turísticos habituales.

¿Los cocheros recibirían indemnización?

Aún no se aprueba una indemnización garantizada. El proyecto exigiría considerar compensaciones para propietarios, pero no establece un pago fijo ni un reemplazo automático del salario.

¿La ciudad les dará otro empleo?

La ciudad prevé programas de transición y referencias laborales, no una plaza garantizada para cada trabajador. El plan debería publicarse a más tardar el 1 de abril de 2027.

Conclusión

Si la medida para eliminar los carruajes de caballos en Nueva York se convierte en ley, el siguiente momento decisivo será conocer el plan de 2027: presupuesto, acceso a compensaciones y oportunidades concretas de contratación.

Para proteger tus ingresos, no presupuestes una indemnización que todavía no está garantizada ni confundas una promesa de orientación con un sueldo futuro.

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