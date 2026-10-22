¿Cómo saber si tu hijo consume drogas? 10 señales de alerta y cuándo buscar ayuda

Dejó una actividad que disfrutaba, empezó a faltar a clases o sus horarios cambiaron de manera marcada. Cuando un adolescente modifica sus hábitos, los padres pueden preguntarse si ocurre algo más que los cambios propios de la edad. La preocupación merece atención, pero sacar conclusiones apresuradas puede dificultar la conversación.

No existe una lista de comportamientos que permita confirmar en casa que un hijo consume drogas. El portal federal Youth.gov advierte que algunas señales también pueden aparecer durante el desarrollo adolescente. Recomienda prestar especial atención cuando varias coinciden, surgen repentinamente o son extremas. Son motivos para investigar qué sucede, no una prueba de consumo.

Mayo Clinic identifica siete cambios relacionados con amistades, intereses, hábitos y desempeño cotidiano. MedlinePlus añade otras manifestaciones físicas y de comportamiento. A partir de ambas fuentes, estas son diez señales que justifican acercarse y, cuando corresponde, solicitar una evaluación.

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Diez señales que conviene observar

1. Cambia notablemente de amistades. Mayo Clinic incluye el abandono o cambio marcado del grupo de amigos. Conocer personas nuevas no demuestra consumo: importa el contexto.

2. Pierde interés en actividades favoritas. Dejar de participar en deportes, pasatiempos u otras actividades que disfrutaba merece una conversación.

3. Modifica sus hábitos de sueño o alimentación. Los cambios notorios respecto de su rutina habitual forman parte de las alertas que describe la institución.

4. Descuida su apariencia. Una disminución marcada del interés por el cuidado personal puede indicar que algo está ocurriendo.

5. Falta a clases o baja su rendimiento. Ausencias, tareas sin entregar y calificaciones más bajas son cambios que conviene abordar.

6. Tiene conflictos familiares inusuales o más frecuentes. La diferencia respecto de su comportamiento habitual resulta relevante.

7. Acumula problemas disciplinarios. Mayo Clinic también menciona dificultades en la escuela o con las autoridades entre las posibles señales. Ninguna confirma por sí sola el uso de sustancias.

8. Se aísla y pasa mucho más tiempo solo. MedlinePlus incluye el aislamiento entre los posibles signos de un problema con drogas. Buscar privacidad forma parte de la adolescencia; un cambio marcado debe entenderse dentro del conjunto de lo que está viviendo.

9. Presenta cambios llamativos en el habla o la coordinación. Hablar de manera arrastrada, hacerlo inusualmente rápido o caminar con inestabilidad puede aparecer con el consumo de determinadas sustancias. Estos síntomas también pueden tener otras causas médicas y requieren atención según su intensidad.

10. Aparecen mentiras o robos. MedlinePlus menciona ambos comportamientos. Si ocurren junto con otras alteraciones, justifican buscar orientación, sin convertir la sospecha en una acusación.

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Qué hacer si sospechas que tu hijo consume sustancias

El primer objetivo es comprender qué está pasando. Youth.gov recomienda hablar con el adolescente y recurrir a una evaluación profesional cuando existe sospecha de consumo. Si no hay evidencia clara, también aconseja consultar al médico para descartar un problema físico.

Para iniciar el diálogo, resulta más útil describir hechos que poner etiquetas. Por ejemplo: “Noté que estás faltando a clases y dejaste de ir a entrenar. Me preocupa cómo estás. ¿Qué está pasando?”. Esa apertura permite escuchar antes de decidir qué ayuda necesita.

MedlinePlus aconseja evitar los sermones, formular preguntas abiertas y dar tiempo para responder sin interrumpir. También recomienda mantener conversaciones frecuentes sobre el tema, en lugar de concentrarlo todo en una única charla.

Si los cambios persisten, afectan su funcionamiento cotidiano o aparecen indicios directos de consumo, el pediatra o médico de familia puede orientar la evaluación y derivar a profesionales con experiencia en adolescentes. No hace falta esperar a que el problema empeore para consultar.

Cuándo hay que llamar al 911

Una posible intoxicación cambia la prioridad. Si el adolescente no responde, no se puede despertar o respira lentamente o con dificultad, llama al 911 de inmediato. Ante una posible sobredosis, no esperes a identificar qué sustancia tomó.

Cuando se sospecha una sobredosis de opioides, la naloxona puede revertir sus efectos y debe administrarse si está disponible, sin retrasar la llamada a emergencias.

Para buscar atención por consumo de sustancias en Estados Unidos, las familias pueden consultar FindTreatment.gov, el directorio de servicios de SAMHSA. Reconocer cambios y pedir ayuda permite evaluar tanto un posible consumo como otras necesidades de salud que pueden estar detrás de esas señales.

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