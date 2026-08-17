Narcan y sobredosis: por qué puede salvar una vida y cuándo deja de ser suficiente

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, volvió a poner bajo atención pública un medicamento que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante una sobredosis de opioides: Narcan, una de las marcas comerciales de naloxona.

Panettiere fue encontrada sin respuesta el 16 de agosto en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta poco después. Según la información difundida por los principales medios de Estados Unidos, los audios del despacho de emergencias habrían hecho referencia a una posible sobredosis y un paro cardíaco, y distintos reportes señalaron que habrían encontrado Narcan en el lugar.

Sin embargo, la causa oficial de su muerte todavía no fue determinada y la autopsia preliminar no encontró signos de trauma.

El caso plantea una pregunta importante: si Narcan puede revertir una sobredosis, ¿por qué no siempre logra salvar a una persona?

Qué es Narcan y cómo actúa

Narcan contiene naloxona, un medicamento que bloquea temporalmente los efectos de los opioides en el organismo.

Cuando una persona sufre una sobredosis de sustancias como fentanilo, heroína u otros opioides, la respiración puede volverse extremadamente lenta o detenerse por completo. La naloxona se une a los mismos receptores cerebrales y desplaza al opioide, lo que puede permitir que la persona vuelva a respirar normalmente.

La naloxona puede comenzar a hacer efecto en pocos minutos. Los CDC indican que puede restaurar la respiración normal en aproximadamente dos o tres minutos cuando esta se ha reducido o detenido debido a una sobredosis de opioides.

Por qué Narcan no siempre es suficiente

La naloxona es un medicamento de emergencia, pero su efecto es temporal. Algunos opioides pueden permanecer en el organismo durante más tiempo que la naloxona. Esto significa que una persona puede comenzar a respirar nuevamente y, cuando el efecto del medicamento desaparece, volver a presentar síntomas de sobredosis. Por eso, la SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration o Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental) advierte que la naloxona no reemplaza la atención médica de emergencia.

También puede ser necesaria más de una dosis. Los CDC recomiendan administrar una primera dosis y, si después de dos o tres minutos no se recupera una respiración adecuada, utilizar otra dosis si está disponible.

El tiempo también es determinante. Si una persona permanece demasiado tiempo sin respirar adecuadamente, puede sufrir daño cerebral grave, paro cardíaco y otras lesiones por falta de oxígeno incluso si después recibe naloxona.

Narcan solo funciona contra determinados tipos de sobredosis

Otro punto fundamental es que Narcan actúa específicamente sobre los opioides. Puede revertir los efectos de sustancias como fentanilo, heroína, oxicodona, hidrocodona, morfina y otros opioides. No revierte directamente una sobredosis causada exclusivamente por cocaína, metanfetamina, alcohol o benzodiacepinas.

Sin embargo, los CDC recomiendan administrar naloxona cuando existe la sospecha de una sobredosis de opioides, incluso si no se sabe con certeza qué sustancia consumió la persona. La naloxona tiene un perfil de seguridad elevado y no provoca una sobredosis en alguien que no tenga opioides en el organismo.

Cuáles son las señales de una sobredosis de opioides

Una persona puede estar sufriendo una sobredosis si no responde cuando se intenta despertarla y su respiración se vuelve muy lenta, irregular o desaparece. Entre las señales de alerta que enumeran los CDC están:

Pérdida del conocimiento o imposibilidad de despertar.

Respiración lenta o superficial.

Sonidos de ahogo, ronquidos o gorgoteos en una persona inconsciente.

Labios, uñas o piel con coloración azulada o grisácea.

Pupilas extremadamente pequeñas.

Ante estas señales, la recomendación es tratar la situación como una emergencia.

Qué hacer después de administrar Narcan

Administrar naloxona es solo el primer paso. Los organismos de salud de Estados Unidos recomiendan llamar inmediatamente al 911, administrar naloxona si está disponible y permanecer con la persona hasta que llegue la ayuda médica.

Si no comienza a respirar adecuadamente después de dos o tres minutos, puede administrarse otra dosis. Incluso cuando la persona despierta después del Narcan, necesita evaluación médica porque los síntomas pueden reaparecer.

Narcan puede comprarse sin receta en Estados Unidos

El acceso a naloxona se amplió considerablemente en los últimos años. La FDA autorizó en 2023 la primera presentación de naloxona nasal para venta sin receta médica, y desde entonces se aprobaron más opciones de venta directa al público. En junio de 2026, la agencia anunció otra presentación de naloxona nasal de venta libre, aumentando las alternativas disponibles para consumidores.

Esto permite que familiares, amigos y personas que podrían presenciar una sobredosis tengan el medicamento disponible antes de que ocurra una emergencia.

Qué se sabe sobre el Narcan encontrado tras la muerte de Hayden Panettiere

Reportes publicados después de la muerte de Panettiere señalaron que había Narcan en la residencia donde fue encontrada y que los servicios de emergencia respondieron inicialmente a un posible episodio de sobredosis y paro cardíaco.

Eso, por sí solo, no permite concluir que la actriz haya muerto por una sobredosis de opioides ni que el medicamento haya sido administrado a ella. La oficina forense de Greenville informó que no había signos de trauma y mantiene abierta la investigación para determinar la causa y la manera de muerte.

Hasta que estén disponibles los resultados toxicológicos y el informe definitivo, cualquier relación directa entre Narcan y la muerte de Panettiere sigue siendo una hipótesis.

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