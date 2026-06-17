8 mitos sobre el cáncer que la ciencia ya desmintió

La palabra cáncer suele despertar miedo. Y, donde hay miedo, también aparecen rumores, consejos dudosos y creencias que se repiten durante años aunque no tengan respaldo científico.

Algunas parecen inofensivas, pero, otras, pueden ser peligrosas porque llevan a retrasar consultas médicas o a confiar en tratamientos que no funcionan. Por eso, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) recopiló varios de los mitos más frecuentes sobre esta enfermedad y explicó qué dice realmente la evidencia científica.

Estos son algunos de los más extendidos.

Mito 1: El cáncer siempre es una sentencia de muerte

Es una de las creencias más arraigadas y también una de las más alejadas de la realidad actual. Si bien el cáncer sigue siendo una enfermedad grave, los avances en prevención, detección temprana y tratamientos han mejorado significativamente las tasas de supervivencia en muchos tipos de cáncer.

Hoy, millones de personas viven durante años o décadas después de un diagnóstico y, en algunos casos, logran curarse por completo. Y la clave suele estar en detectar la enfermedad a tiempo y acceder a atención médica adecuada.

La investigación médica y los nuevos tratamientos están cambiando el panorama del cáncer en todo el mundo. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Mito 2: Si nadie en mi familia tuvo cáncer, yo no debo preocuparme

Muchas personas creen que el cáncer es exclusivamente hereditario, pero la realidad es más compleja.

Aunque algunos cánceres tienen un componente genético importante, la mayoría de los casos no está directamente relacionada con antecedentes familiares. Factores como el tabaquismo, la alimentación, el consumo de alcohol, la exposición solar excesiva, ciertas infecciones y el envejecimiento también influyen en el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Mito 3: El azúcar alimenta el cáncer

Probablemente sea uno de los mitos más difundidos en internet. Las células cancerosas consumen glucosa, pero también lo hacen todas las células normales del cuerpo.

Hasta ahora, los investigadores no han demostrado que eliminar completamente el azúcar detenga o cure el cáncer. Eso no significa que una dieta rica en azúcares sea saludable. Mantener un peso adecuado y seguir una alimentación equilibrada sigue siendo importante, pero no existe evidencia de que “matar de hambre” a un tumor eliminando el azúcar funcione.

Estos datos no le restan importancia a algo absolutamente confirmado por la ciencia: “La gente que es obesa puede tener un riesgo mayor de varios tipos de cáncer, incluso cánceres de seno (en mujeres posmenopáusicas), de colon, de recto, endometrio (revestimiento del útero), de esófago, riñón, páncreas y vesícula biliar”,

Por el contrario, llevar una dieta saludable, realizar actividad física y mantener un peso adecuado pueden reducir el riesgo de algunos cánceres. Estas conductas saludables también son importantes para reducir el riesgo de otras enfermedades, como las cardíacas, la diabetes tipo 2 y la presión arterial alta.

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Mito 4: Los teléfonos celulares provocan cáncer

Durante años circularon advertencias sobre supuestos riesgos relacionados con la radiación de los teléfonos móviles. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento no han encontrado pruebas concluyentes de que el uso habitual de teléfonos celulares cause cáncer en las personas.

Los investigadores siguen estudiando el tema, pero actualmente no existe evidencia sólida que demuestre una relación causal.

La mayoría de estos síntomas tiene causas benignas, pero ignorarlos puede retrasar diagnósticos importantes. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Mito 5: Los productos herbales o naturales pueden curar el cáncer

La palabra “natural” suele asociarse con seguridad y eficacia, pero no siempre es así. Algunos productos naturales pueden ayudar a aliviar síntomas o efectos secundarios de ciertos tratamientos, pero eso no significa que curen el cáncer.

El Instituto Nacional del Cáncer advierte que muchas terapias promocionadas como curas milagrosas carecen de evidencia científica y pueden incluso interferir con tratamientos médicos efectivos.

Mito 6: Una biopsia puede hacer que el cáncer se disemine

Es una preocupación frecuente entre los pacientes. Sin embargo, los especialistas señalan que las probabilidades de que una biopsia provoque la propagación de células cancerosas son extremadamente bajas.

Las técnicas utilizadas actualmente están diseñadas para minimizar ese riesgo y las biopsias siguen siendo una herramienta fundamental para diagnosticar correctamente la enfermedad.

Mito 7: No hay nada que pueda hacer para reducir mi riesgo

Aunque no todos los cánceres pueden prevenirse, sí existen medidas que ayudan a disminuir el riesgo. Entre ellas:

No fumar ni vapear (Vapear no es inocente: nuevos datos lo relacionan con el cáncer de boca y pulmón).

Mantener un peso saludable.

Realizar actividad física.

Limitar el consumo de alcohol.

Protegerse del sol.

Cumplir con los controles médicos recomendados.

Vacunarse contra infecciones asociadas a ciertos tipos de cáncer, como el VPH o la hepatitis B.

Ninguna estrategia ofrece una garantía absoluta, pero sí puede reducir significativamente las probabilidades de desarrollar algunos cánceres.

Mito 8. Los antitranspirantes o desodorantes causan cáncer de seno

No. Los mejores estudios realizados hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia que relacione las sustancias químicas presentes en los antitranspirantes y desodorantes con cambios en el tejido mamario.

Para obtener más información, te recomendamos consultar la hoja informativa del NCI sobre antitranspirantes o desodorantes y el cáncer de seno.

El problema de los mitos

Las falsas creencias sobre el cáncer no son solo una curiosidad. En algunos casos generan miedo innecesario. En otros, llevan a las personas a desconfiar de tratamientos eficaces o a posponer consultas médicas importantes.

Por eso, cuando se trata de salud, conviene desconfiar de las respuestas demasiado simples y buscar información en fuentes confiables.

La ciencia todavía no tiene todas las respuestas sobre el cáncer. Pero sí ha aprendido lo suficiente para desmontar muchas de las ideas equivocadas que siguen circulando cada día.

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