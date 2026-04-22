Qué pasa cuando la marihuana no sale del cuerpo: la advertencia de médicos en EE.UU.

Durante años se instaló una idea simplificada: consumir cannabis produce efectos por unas horas y luego todo vuelve a la normalidad. Pero médicos e investigadores advierten que la realidad puede ser bastante más compleja. En algunas personas, componentes del cannabis permanecen en el organismo durante días o incluso semanas, especialmente con uso frecuente, productos de alta potencia o ciertas condiciones metabólicas.

El tema gana relevancia en Estados Unidos, donde el uso de cannabis aumentó con la expansión de mercados legales y medicinales. Al mismo tiempo, hospitales y profesionales sanitarios observan más consultas relacionadas con efectos adversos, intoxicaciones accidentales y consumo crónico.

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Por qué el cannabis puede durar más tiempo en el organismo

El principal compuesto psicoactivo del cannabis es el tetrahidrocannabinol (THC). A diferencia del alcohol, que se metaboliza relativamente rápido, el THC es liposoluble, es decir, se almacena en tejidos grasos y puede liberarse de forma gradual.

Algunos especialistas analizan cómo el uso prolongado de cannabis puede afectar concentración, ánimo y descanso. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La Clínica Mayo explica que la duración varía según frecuencia de uso, metabolismo, porcentaje de grasa corporal, potencia del producto y vía de consumo. Por eso una persona puede dejar de sentir efectos agudos en horas, pero seguir teniendo metabolitos detectables mucho después.

Qué síntomas pueden persistir

No significa que alguien permanezca intoxicado durante semanas. Pero algunos consumidores frecuentes reportan fatiga, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, irritabilidad al suspender consumo y

sensación de niebla mental.

La Cleveland Clinic señala que estos cuadros pueden aparecer especialmente en personas con uso habitual o dependencia.

El síndrome que preocupa a médicos

Uno de los fenómenos más estudiados en los últimos años es el síndrome de hiperémesis cannabinoide, asociado a náuseas intensas, vómitos repetidos y dolor abdominal en usuarios crónicos.

La Cleveland Clinic y la American College of Gastroenterology explican que muchas personas mejoran al suspender el consumo, aunque el diagnóstico suele demorarse porque no siempre se relacionan los síntomas con cannabis.

Paquete de K2 que contiene hierbas y especias rociadas con un compuesto sintético similar al THC, el incrediente psicoactivo de la marihuana. Crédito: AP

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Datos de la Centers for Disease Control and Prevention indican que el cannabis es una de las sustancias psicoactivas más utilizadas del país. Además, encuestas federales muestran crecimiento del uso frecuente entre adultos.

Parte del cambio se explica por mayor disponibilidad, normalización social y productos más potentes que en décadas anteriores.

El problema de la potencia actual

Muchos vaporizadores o cigarrillos electrónicos, extractos y comestibles tienen concentraciones de THC superiores a las tradicionales. La Harvard Medical School advirtió en distintos análisis que dosis elevadas pueden aumentar ansiedad, taquicardia, desorientación y malestar psicológico, especialmente en personas sensibles.

En comestibles, además, el efecto tarda más en aparecer. Eso lleva a algunas personas a consumir una segunda dosis demasiado pronto.

El aumento del consumo de cannabis en Estados Unidos abrió nuevos debates médicos sobre dosis, potencia y riesgos. Crédito: AP

Qué recomiendan los médicos

Especialistas suelen sugerir prudencia, especialmente si hay antecedentes cardíacos, ataques de ansiedad, trastornos psiquiátricos o uso combinado con alcohol y otras sustancias.

También aconsejan consultar con un profesional si aparecen vómitos recurrentes, problemas de memoria, dependencia o dificultad para dejar de consumir.

Es claro que el cannabis no afecta igual a todos. Puede tener usos terapéuticos en contextos médicos controlados, pero también riesgos cuando se banaliza su consumo o se desconoce la potencia del producto.

Más que alarmismo, lo que plantean los médicos es algo simple: entender que no siempre desaparece del cuerpo tan rápido como muchos creen.

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