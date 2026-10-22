Donald Trump critica a LeBron James por su actitud durante el himno nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reabrió este jueves su histórico enfrentamiento público contra la estrella de la NBA, LeBron James, al acusarlo de faltar al respeto a los símbolos patrios durante la interpretación del himno nacional previa al encuentro del pasado martes en Nueva York.

La controversia se desencadenó luego de que el mandatario publicara en sus redes sociales un video en el que se observa al veterano jugador de los Philadelphia 76ers realizando movimientos de tiro sin balón y ensayando su swing de golf mientras sonaba el himno antes de enfrentar a los New York Knicks.

“¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; ¡es una vergüenza total!”, escribió el presidente, añadiendo que el alero de 41 años debería pedir disculpas a los veteranos de guerra y héroes estadounidenses.

El episodio suma un nuevo capítulo al extenso historial de desavenencias entre ambas figuras, iniciado formalmente en 2017 a raíz del veto presidencial a los Golden State Warriors tras las críticas de Stephen Curry. En aquel momento, James calificó la estadía de Trump en la Casa Blanca como un desmérito para el honor del recinto.

En el ámbito puramente deportivo, el encuentro marcó el inicio de la vigésimo cuarta temporada de James en la liga, donde aportó 14 puntos y nueve rebotes en la victoria de Filadelfia sobre los Knicks en el Madison Square Garden.

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