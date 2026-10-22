“Harry Potter” podría ser la serie más costosa de HBO hasta la fecha

Recientemente se ha presentado un reporte sobre lo que podría estar costando la producción de la serie de “Harry Potter” que está por estrenar HBO. Aunque no es una cifra oficial, se dice que esta podría convertirse en la serie más costosa de HBO hasta la fecha, superando a “Game of Thrones”.

Los números que ha compartido recientemente “Deadline” vienen de los ingresos de Plum Jam Productions disponibles en el Registro Mercantil británico. Esta firma fue creada especialmente para la producción de la nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling.

Con los registros que muestran su recaudación en 2025, se puede ver que Plum Jam Productions tuvo ingresos de $175 millones de dólares. Una cifra muy superior a los $20 millones de dólares que la misma productora tuvo como ingresos en el 2024.

Se dice que la producción de la primera temporada de la serie costó alrededor de $201 millones de dólares, aunque también fuentes cercanas a HBO han revelado que la mayor parte del presupuesto se creó en montar el set de grabación, el cual será usado durante las siete temporadas que durará la serie. Una temporada por libro.

El estreno de la serie de Harry Potter está programado para diciembre de este, convirtiéndose en una de las producciones más esperadas del año. Hay que destacar que se comenzó a trabajar en esta adaptación hace un par de años.

El elenco de esta serie está conformado por Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton, quienes interpretarán a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente.

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