Jacob Elordi dará voz a la autobiografía de Eric Dane
En noviembre se publicará "My Book of Days: A Memoir in Moments", escrito por Eric Dane en sus últimos meses de vida. Jacob Elordi grabará su audiolibro
El 19 de febrero de este año se confirmó la muerte del actor Eric Dane y ahora, 10 meses después, se publicará “My Book of Days: A Memoir in Moments”, un libro autobiográfico escrito por el actor durante sus últimos meses de vida.
“My Book of Days: A Memoir in Moments” llegará a las librerías el 3 de noviembre y algunos medios estadounidenses ya están teniendo acceso a él. Por otro lado, esta semana también se reveló que Jacob Elordi se encargará de dar voz al audiolibro.
La participación de Elordi en el audiolibro fue confirmada por Penguin Random House. Medios han reseñado esto como un homenaje, pues Dane y Elordi interpretaron a padre e hijo en la serie de HBO “Euphoria”.
En una entrevista dada por Dane hace un tiempo, habló sobre su relación con el joven actor, dijo: “Jacob y yo nos tenemos un profundo respeto mutuo fuera del set. Es una persona realmente estupenda y es muy divertido trabajar con él. Es un actor muy comprometido, lo que nos permite hablar de técnica de vez en cuando. Y nos encanta hacerlo. Es un placer trabajar con él”.
Sobre el libro póstumo. Hay que recordar que Dane fue diagnosticado con ELA pocos meses antes de su muerte y durante ese tiempo se convirtió en una figura clave para hablar sobre la enfermedad. También aprovechó el tiempo para escribir sobre su vida y experiencias.
Por ahora, no se han publicado críticas sobre el libro, pero sí se han compartido algunos extractos. Por ejemplo, “People” compartió una parte de “My Book of Days: A Memoir in Moments” donde el actor relata el día en el que no pudo darle un abrazo a su hija Billie.
Sigue leyendo:
• La nueva película de Jacob Elordi fue un fracaso en su fin de semana de estreno
• Jacob Elordi evitó hablar sobre su supuesta audición para ser James Bond
• Jacob Elordi enfrentó a un fan en Japón: “Por favor, no me toques”