La nueva película de Jacob Elordi fue un fracaso en su fin de semana de estreno

Este fin de semana se estrenó “The Dog Stars”, una película de Disney y 20th Century, protagonizada por Jacob Elordi y Margaret Qualley. Su debut no fue positivo, pues solo logró recaudar $8 millones de dólares.

Esa cifra recaudó en 3,330 salas de cine, lo que la ubicó en el quinto lugar de la lista de películas más taquilleras en Estados Unidos. No se destaca solo la baja recaudación, sino que esta película de ciencia ficción postapocalíptica tuvo un costo de producción de $80 millones de dólares.

“The Dog Stars” es dirigida por el británico Ridley Scott, conocido por éxitos del cine como “Gladiator” (2000) y “Blade Runner” (1982), pero esta se ha convertido en uno de los peores estrenos de su carrera detrás de “The Last Duel”, que en 2021 estrenó en $4.7 millones de dólares.

Elordi, que durante el primer semestre del año fue estrella, interpreta en esta película a un superviviente del apocalipsis que tiene un perro como compañero. El elenco está conformado por Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney y Benedict Wong.

Encima de la nueva película de Scott quedó otro estreno del fin de semana: “Coyote vs. Acme”, que recaudó $13.5 millones de dólares en 3,575 salas de cine. Esta es una nueva película de Warner Bros. Discovery en la que se mezclan animación y acción real. En la lista se posicionó en el puesto número tres.

El primer lugar fue nuevamente para “Spider-Man: Brand New Day”, la película protagonizada por Tom Holland que este fin de semana ya alcanzó los $891 millones de dólares, y está a poco de superar los $936 millones de dólares alcanzados por la película más taquillera de Estados Unidos.

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