Murió Eric Dane, actor de la serie Grey’s Anatomy 

Los seguidores de la exitosa serie Grey’s Anatomy lamentan la muerte del actor Eric Dane, a los 53 años. En el programa de ABC, el artista dio vida al cirujano Mark Sloan, un personaje muy querido entre la audiencia.

El fallecimiento del famoso ocurrió en horas de la tarde de este jueves, según la información que publicó The Hollywood Reporter.

En abril del 2025, había informado que tenía la enfermedad de ELA, un problema de salud en el que las neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos.

Esta afección hace que con el tiempo se debiliten los músculos, haya espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo, una enfermedad que empeora cada vez más.

En el comunicado publicado por sus representantes afirmaron: “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa [la actriz Rebecca Gayheart] y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”.

Mientras tuvo la enfermedad de ELA, Eric Dane se encargó de defender y promover la investigación de la enfermedad. Todo con el fin de contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha.

En el texto también señalaron: “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”.

Eric Dane comenzó su trayectoria en la década de los 90 con apariciones discretas en series juveniles y dramas televisivos. Sin embargo, su salto a la fama ocurrió a mediados de los 2000 cuando su carrera dio un giro radical. Tras participar en la serie de culto Charmed y tener una breve pero memorable intervención como el mutante Jamie Madrox en X-Men: The Last Stand, Dane aterrizó en el drama médico Grey’s Anatomy. Su interpretación del Dr. Mark Sloan, apodado “McSteamy”, lo convirtió en un fenómeno cultural. Lo que comenzó como un personaje episódico diseñado para generar conflicto se transformó en una permanencia de seis años.

Luego, el actor buscó distanciarse de la etiqueta de “rompecorazones” para explorar roles de mayor autoridad y acción física. Esto lo llevó a protagonizar The Last Ship, una serie producida por Michael Bay donde interpretó al Capitán Tom Chandler.

Sin embargo, el verdadero renacimiento crítico de su carrera llegó con la serie de HBO, Euphoria. En el papel de Cal Jacobs, Dane entregó una actuación cruda y arriesgada que rompió por completo con su imagen previa.

Sigue leyendo:

• James Pickens Jr., protagonista de ‘Grey’s Anatomy’, fue diagnosticado con cáncer de próstata

• Fallece Brad Everett Young, actor de ‘Grey’s Anatomy’, en accidente automovilístico

• Conoce el hogar en Nueva York de Shonda Rhimes, la creadora de ‘Grey’s Anatomy’