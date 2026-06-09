Jacob Elordi enfrentó a un fan en Japón: “Por favor, no me toques”

El actor Jacob Elordi protagonizó un incómodo momento con un fan durante su viaje a Japón. El nominado al Oscar puso un límite a un hombre que pretendía tomarse una foto con el actor y el video se volvió viral en redes sociales.

El protagonista de “Frankenstein” viajó recientemente a Japón y, mientras caminaba por la calle, un hombre se le acercó con su teléfono en mano para intentar tomarse una foto con Elordi.

El momento incómodo ocurrió cuando el hombre puso su mano en la espalda del actor, lo que lo disgustó por invadir su espacio personal. Jacob Elordi se volteó y le dijo: “Por favor, no me toques”.

El hombre quedó atrás, visiblemente impactado, mientras que el actor avanzaba con su grupo. La reacción de Elordi ante el acercamiento de un fan causó opiniones divididas en redes sociales.

Algunos usuarios en redes sociales defendieron que Elordi pusiera un límite al sentirse incómodo por la invasión de su espacio personal. Otros, en cambio, consideraron que la actitud del afamado actor con un admirador fue muy dura e incluso grosera.

El protagonista del incidente, un hombre llamado Otavio Bittencourt, aclaró en los comentarios que no invadió su espacio personal mientras estaba comiendo en el restaurante e incluso esperó a que saliera para pedirle la foto.

“Fui al restaurante a comer y no tenía idea de que estarían allí. Entonces de repente entraron mientras yo estaba esperando en la cola. No fui a ellos mientras estaban comiendo. Cuando salían, pedí una foto. Solo un fan que estaba emocionado por conocerlo y quería capturar el momento, eso es todo. Sin intención de faltarle el respeto. No es como si los hubiera acechado o envuelto en un abrazo de oso. No es gran cosa”, dijo en un comentario en el video.

Esta no es la primera vez que Jacob Elordi enfrenta a quienes invaden su espacio o lo persiguen para tomarle una foto en público. En diciembre de 2025, el protagonista de “Euphoria” confrontó a un paparazzi en la estación Gare du Nord, en París.

El paparazzi siguió a Jacob Elordi durante una larga distancia de la estación. Luego el fotógrafo le dijo a Elordi: “Jacob, te amamos”, la estrella de ‘Euphoria’ se quitó uno de sus auriculares y respondió: “Haces que sea realmente difícil para mí vivir”.

Jacob Elordi saltó a la fama con su papel protagónico en las películas “El Stand de los Besos” en 2018. Sin embargo, su carrera despegó al interpretar a Nate Jacobs en la exitosa serie de HBO “Euphoria”, la cual comenzó en 2019 y terminó su tercera y última temporada este 2026.

El papel más importante de Elordi llegó de la mano del director mexicano Guillermo del Toro, quien le ofreció interpretar a Frankenstein en la adaptación cinematográfica del clásico de la literatura. Esta actuación le valió a Elordi su primera nominación al Oscar.

También actuó en la adaptación de “Cumbres borrascosas”, en la película biográfica “Priscila”, entre otros.

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