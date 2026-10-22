Leo Messi tras recibir el Princesa de Asturias: “El FC Barcelona es el club de mi vida”

Tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la histórica ceremonia presidida por los Reyes de España en el Teatro Campoamor, Lionel Messi ofreció una entrevista a EFE. La estrella del Inter Miami repasó con nostalgia sus días de gloria con el FC Barcelona, la máxima consagración con la Selección Argentina en Qatar 2022 y rindió homenaje a la memoria de su padre, Jorge Messi.

Al rememorar la época dorada en la Ciudad Condal junto a figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Carles Puyol, el astro rosarino destacó la alegría cotidiana por encima de los trofeos: “Tuvimos la suerte de haber ganado todo, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos.El Barcelona es el club de mi vida”.

Asimismo, el ’10’ rescató la enseñanza fundamental dictada por su fallecido padre tras cada partido: “El consejo más importante fue que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal; siempre había una jugada más”.

Sobre la consecución de la Copa del Mundo en 2022, Messi afirmó que significó “culminar” su trayectoria deportiva al concretar algo que catalogó como “más que un sueño”.

El capitán argentino expresó su orgullo por unirse al ilustre palmarés del galardón junto a íconos globales como Rafael Nadal, Serena Williams, Michael Schumacher o los hermanos Gasol, señalando que le gustaría ser recordado “como un gran deportista que luchó siempre por sus objetivos y nunca dejó de intentar ganar”.

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