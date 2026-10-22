Rubén Blades se considera un periodista que escribe canciones

En la electiva de Periodismo de Suceso de una universidad en Caracas se usaban las historias de las canciones de Rubén Blades para practicar la redacción de una noticia. Es por eso que la afirmación que ha hecho Rubén Blades durante la Semana Billboard de la Música Latina no está tan fuera de lo cierto.

A través de sus canciones, Blades ha narrado historias. No solo historias de amor. Sino que se ha centrado en retratar los males de nuestra sociedad, lo que afecta a las personas.

Durante su conversación con la editora de Billboard, Leila Cobo, el músico panameño recordó que alguna vez Gabriel García Márquez le dijo que él, más que un cantante, era un escritor. Sin embargo, Blades se considera un periodista.

“Mi contribución fue creer que la música no necesariamente tenía que hablar de los mismos temas, la traición de la mujer, del amigo, sino que podía ir más allá”, dijo Blades durante su charla del 21 de octubre en Miami, Florida. Algunas de sus canciones más famosas son “Pedro Navaja” y “Decisiones”.

Blades es uno de los músicos más influyentes de la música latina, pues sus canciones han unido a generaciones. Además, tiene un gran peso histórico en la industria, pues fue parte de la revolución de la salsa en los años 70, en Nueva York.

Su figura no es solo parte de conversaciones y debates en esta semana donde Billboard reconoce a la música latina, sino que en esta edición también recibirá el Premio Ícono 2026. Este reconocimiento lo recibirá este jueves 22 de octubre durante la ceremonia de premiación.

Hay que recordar que estas charlas las organiza Billboard días antes de su nueva edición.

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