Matthew Perry y la triste historia detrás de la boda de Chandler y Monica en “Friends”

Matthew Perry quería casarse y tener hijos, pero esos anhelos personales nunca llegaron a cumplirse. Por eso, la boda de Chandler Bing y Monica Geller en “Friends”, grabada en 2001, tuvo un significado especial para la familia del actor, que asistió a la filmación mientras él atravesaba una etapa especialmente complicada por sus adicciones.

A pocos días del tercer aniversario de su muerte, su hermana Mia Perry Bowick recordó cómo vivieron aquel momento sus seres queridos. Lo que para millones de espectadores fue la celebración de una de las parejas más queridas de la televisión, para ellos también representó la posibilidad de ver a Matthew alcanzar, al menos dentro de la ficción, la vida que deseaba.

En una entrevista con la revista “People”, Mia explicó que la familia era consciente de la gravedad de su situación y no sabía qué podía ocurrir en el futuro. “Todos sabíamos lo grave que era su trastorno, así que teníamos la sensación de: ‘¿Quién sabe qué va a pasar?'”, relató.

La incertidumbre hizo que aquella escena tuviera una carga emocional difícil de separar de la realidad que vivía el intérprete. “Cuando vimos esa boda, todos supimos que eso era lo que él deseaba en la vida. Quería una pareja, quería tener hijos”, añadió su hermana.

Una escena feliz en medio de una etapa difícil

La boda de Chandler y Monica se emitió al final de la séptima temporada de “Friends”, con Courteney Cox como Monica y Matthew Perry en el papel de Chandler. El enlace era uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores de la producción, que habían acompañado durante años la evolución sentimental de los personajes.

Sin embargo, la situación personal del actor distaba mucho de la felicidad que mostraba en pantalla. Matthew acababa de salir de rehabilitación y seguía enfrentándose a su dependencia del alcohol y los medicamentos. En sus memorias, “Amigos, amantes y la gran cosa terrible”, publicadas en 2022, contó que, al terminar de grabar la boda, volvió a ingresar en un centro de rehabilitación.

Perry habló abiertamente de cómo sus adicciones afectaron su vida y su trabajo. En su autobiografía resumió la relación entre su aspecto físico y sus problemas de consumo con una frase contundente: “Cuando tengo sobrepeso, es alcohol; cuando estoy delgado, son pastillas”.

El compromiso que tampoco terminó en matrimonio

En el ámbito sentimental, el actor mantuvo relaciones con mujeres como Julia Roberts y Lizzy Caplan. Su oportunidad más cercana a formar un matrimonio llegó en noviembre de 2020, cuando anunció su compromiso con Molly Hurwitz, con quien llevaba dos años de relación.

La pareja se separó seis meses después. “A veces las cosas simplemente no salen bien, y este es uno de esos casos”, declaró entonces. En sus memorias, Perry también reconoció que había pedido matrimonio bajo los efectos de las drogas y que apenas recordaba aquel momento.

El actor nunca llegó a casarse ni a tener hijos. Murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, en su casa de California. La autopsia determinó que la causa de su fallecimiento fueron los efectos agudos de la ketamina, junto con otros factores contribuyentes.

Años después de aquella boda televisiva, el recuerdo de su hermana devuelve la atención a una faceta íntima de Matthew Perry. Detrás de Chandler, el personaje que encontró el amor y construyó una familia, estaba un hombre que deseaba vivir esa misma felicidad fuera de la pantalla.

Sigue leyendo:

“The One About Matthew Perry”: Netflix estrenará esta serie documental el 27 de octubre

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow emocionan a los fans de “Friends”

Exasistente de Matthew Perry fue condenado a más de tres años de prisión por la muerte del actor