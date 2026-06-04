Jennifer Aniston y Lisa Kudrow emocionan a los fans de “Friends”

Hubo una época en la que millones de personas organizaban sus tardes y noches alrededor de seis amigos que compartían café, romances y problemas cotidianos en Nueva York. Más de 20 años después del final de “Friends”, dos de sus rostros más queridos volvieron a encontrarse frente a las cámaras y despertaron una ola de recuerdos entre los seguidores de la serie.

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow participaron en una conversación para Variety en la que repasaron sus carreras, hablaron de sus proyectos actuales y, por supuesto, regresaron a los años que compartieron interpretando a Rachel Green y Phoebe Buffay.

La confesión inesperada sobre “Friends”

Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando Kudrow reveló que durante mucho tiempo evitó ver la serie que la convirtió en una estrella internacional.

“Me daba vergüenza verme en pantalla”, admitió la actriz. Sin embargo, con el paso de los años decidió darle una oportunidad a la producción completa y su percepción cambió por completo.

“La amé con todo mi corazón. Me hacía muy feliz verla. Y ustedes estaban todos muy bien. Jennifer, estabas realmente muy bien”, le dijo a Aniston durante la entrevista.

La protagonista de “The Morning Show” respondió destacando la conexión que existía entre los seis integrantes del elenco y explicó por qué considera que el fenómeno fue tan especial: “Fue un rayo atrapado en una botella. La química que teníamos era única y los guionistas escribían a partir de nuestras relaciones reales”, aseguró.

La conversación también estuvo marcada por la emoción. Ambas recordaron el escenario 24 de Warner Bros., donde se grabó “Friends”, y terminaron conmovidas al hablar de los años que vivieron allí. Kudrow explicó que la última temporada de “The Comeback” fue filmada en ese mismo lugar, algo que removió muchos recuerdos.

“Junto con Friends, The Comeback es el trabajo que más significa para mí”, expresó entre lágrimas.

Antes de concluir el tema, la actriz lanzó una idea que entusiasmó a los seguidores de la comedia. Tras comentar que le gustaría volver a protagonizar una sitcom, preguntó: “¿Podemos hacer tú, yo y Courteney?”. La respuesta de Aniston fue inmediata: “Hagámoslo”.

Lo que piensan sobre la inteligencia artificial

Además de la nostalgia, la entrevista abrió espacio para debatir sobre uno de los temas que más inquietan actualmente a Hollywood, la inteligencia artificial.

El asunto surgió mientras Kudrow hablaba del regreso de “The Comeback”. Según explicó, una de las ideas planteadas junto al creador de la serie, Michael Patrick King, consistía en imaginar a Valerie Cherish, su personaje, protagonizando una comedia multicámara escrita por inteligencia artificial.

“Y si a Valerie le ofrecieran el papel principal en una serie multicámara, pero escrita por IA”, recordó sobre la propuesta.“Sí, claro. ¡Por supuesto! Se apuntaría sin dudarlo a esa pesadilla de escrutinio”, admitió.

A partir de allí, ambas reflexionaron sobre el impacto de esta tecnología en la industria audiovisual. Kudrow señaló que todavía existe mucho por aprender y que será el público quien termine marcando los límites de lo que funciona.

“Creo que vamos a aprender mucho sobre lo que no funciona y que habrá algunos aspectos que serán realmente útiles. Creo que el público siempre te hará saber qué les funciona y qué no”, afirmó.

Aniston coincidió con esa visión y reveló que con frecuencia recibe contenidos generados digitalmente que muchas personas creen auténticos: “Me envían muchísimas cosas que la gente cree que son mías, cuando es obvio que no lo son”, comentó.

La actriz describió la inteligencia artificial como un territorio aún difícil de comprender: “Es un terreno inexplorado, y creo que tenemos que aprender sobre ello. Parece que ya se ha convertido en un monstruo de 900 cabezas. No lo entendemos del todo”, señaló.

Lejos de mostrarse alarmada, Aniston manifestó que su interés pasa por entender mejor una herramienta que promete transformar el entretenimiento en los próximos años: “Quiero aprender más. Quiero entender qué es esto, porque hay muchísimas preguntas”, concluyó.

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