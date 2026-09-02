“The One About Matthew Perry”: Netflix estrenará esta serie documental el 27 de octubre

Esta semana, Netflix anunció que estrenará este 27 de octubre un nuevo documental que se centrará en la carrera de Matthew Perry. Será una serie documental de tres episodios y se titula “The One About Matthew Perry”.

En la sinopsis compartida como Netflix, se explica que esta serie documental “narra su trayectoria desde estrella cómica emergente hasta el hombre al que el mundo sigue queriendo como su personaje favorito de ‘Friends'”.

Además de ser un resumen de su carrera profesional, en esta serie documental se compartirán “nuevos detalles sinceros sobre sus luchas personales, honrando el legado de honestidad y defensa que nos deja”.

Una de las características que también se destaca es que la voz principal de “The One About Matthew Perry” será la de Mia Perry Bowick, quien es hermana del fallecido actor. Por otro lado, el estreno está programado para un día después de que se cumplan tres años de la muerte de Perry.

En un comunicado, compartido por Perry Bowick a medios de comunicación, apunta: “Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida; verlo como una persona completa, no solo como Chandler, ni solo como alguien que luchaba contra la adicción”.

Se dice que incluirá fotos y videos inéditos del archivo familiar. Sobre lo que su hermana quiere lograr con esta historia, se dice: “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, aún podía hacerte reír y sentirte amado. Espero que esta serie les brinde a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja”.

Esta serie documental es dirigida por Mary Robertson, una documentalista y cineasta que es calificada por “crear periodismo de investigación audiovisual con un fuerte impacto cultural y mediático”. Entre sus proyectos destaca “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, la cual dirigió, y como productora estuvo con el documental “Framing Britney Spears”.

Por ahora, no se ha revelado si los compañeros que Perry tuvo en la popular serie “Friends” participarán en esta serie documental.

Sigue leyendo:

• El fiscal Rob Bonta exige a Paramount “actuar con sinceridad y buena fe”

• Dueños de las salas de cine celebran las ganancias del verano de 2026

• Cadenas de cine estadounidense respaldan la fusión entre Paramount y Warner Bros.