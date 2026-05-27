Exasistente de Matthew Perry fue condenado a más de tres años de prisión por la muerte del actor

El exasistente del fallecido actor Matthew Perry fue condenado a tres años y medio de prisión luego de que administró la dosis de ketamina que acabó con la vida de la estrella de “Friends” el 28 de octubre de 2023.

Kenneth Iwamasa, exasistente del actor, fue el último de los cinco involucrados en la muerte del actor en ser condenado. De acuerdo con los fiscales federales, Iwamasa le inyectó ketamina a Perry a petición del actor y salió de la casa, en Los Ángeles. Cuando regresó, halló al actor sin vida en el jacuzzi de su casa.

Iwamasa llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte y admitió haber inyectado repetidamente ketamina a Perry sin formación médica, incluyendo la dosis letal. Como parte del acuerdo, Iwamasa ofreció información relevante sobre los otros acusados del caso.

De acuerdo con los fiscales, Iwamasa inyectó repetidamente ketamina a Perry durante todo octubre de 2023 y, a pesar de que en un par de ocasiones lo encontró inconsciente, el asistente continuó administrando el medicamento a petición del actor.

La defensa de Iwamasa argumentó que se encontraba en una situación de vulnerabilidad en su relación con Perry y que actuó siguiendo órdenes del actor. “En resumen, no podía ‘simplemente decir no’. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas”.

En una declaración de impacto de la víctima, Suzanne Morrison, madre del actor, responsabilizó a Iwamasa de la muerte de su hijo alegando que era una persona muy cercana a la familia que conocía la lucha de Perry contra sus adicciones y que aun así decidió administrarle ketamina, lo que acabó con su vida.

“Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny —con diferencia— era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción. Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”, escribió Morrison.

Perry desarrolló adicción a la ketamina, un anestésico usado para el tratamiento de la depresión. Iwamasa compró el medicamento fuera de los registros al doctor Salvador Plascencia, quien fue involucrado en el caso y condenado a dos años y medio de prisión. También le compró la droga a Erik Fleming, quien también fue condenado a dos años de prisión. La pena más alta fue para Jasveen Sangha, apodada “la reina de la ketamina”, quien era la proveedora de la droga y fue condenada a 15 años de prisión.



El Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la ketamina fue la causa principal de la muerte. El ahogamiento fue una causa secundaria.

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