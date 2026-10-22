Nations League: Haití será local contra EE.UU. por cuartos de final en Miami

La selección de Estados Unidos recibió una noticia importante de cara a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino disputará los dos partidos de su eliminatoria frente a Haití en territorio estadounidense.

De acuerdo con el comunicado oficial de Concacaf, el encuentro de ida, originalmente programado para celebrarse en Kingston, Jamaica, fue trasladado a Miami, Florida.

Aunque Haití conservará su condición administrativa de local, el cambio permitirá que Estados Unidos dispute ambos compromisos sin salir del país.

La modificación también representa una ventaja logística para el conjunto estadounidense, que evitará desplazarse al Caribe antes del partido de vuelta.

MATCH UPDATE: @Concacaf announced it has approved the request of the Haitian Football Federation to move the first leg of our Nations League quarterfinal from Kingston, Jamaica to Nu Stadium in Miami, FL.



The second leg will still take place as scheduled in Cincinnati on 11/17. pic.twitter.com/OsahrTWPnd — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 22, 2026

¿Cuándo y dónde jugarán Estados Unidos y Haití?

El primer enfrentamiento está programado para el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Nu Stadium de Miami.

El encuentro comenzará a las 4:30 PM ET y será oficialmente considerado como partido de local para Haití.

Posteriormente, ambas selecciones volverán a enfrentarse en Cincinnati, donde Estados Unidos tendrá la localía correspondiente al encuentro de vuelta.

La eliminatoria definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente ronda de la Concacaf Nations League.

¿Por qué se cambió la sede?

La decisión responde a la situación de seguridad que atraviesa Haití.

La Federación Haitiana de Fútbol solicitó autorización para disputar sus compromisos como local en territorio de sus adversarios, en lugar de limitarse a estadios ubicados en el Caribe.

Tras una reunión extraordinaria, el Consejo de Concacaf aprobó esta medida excepcional.

Sin embargo, la autorización no será automática para todos los encuentros. Cada partido necesitará la aprobación de Concacaf, el consentimiento de la federación rival y la confirmación de que el estadio cumple los requisitos establecidos.

La disposición también podrá aplicarse a clubes haitianos y permanecerá vigente mientras las condiciones de seguridad lo justifiquen.

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