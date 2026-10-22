Nueva Jersey alerta sobre estafas migratorias y cómo evitarlas

Las autoridades de Nueva Jersey lanzaron una iniciativa para advertir a las comunidades inmigrantes sobre las estafas relacionadas con los servicios migratorios y ofrecer herramientas para identificar proveedores de asistencia jurídica legítimos. La campaña busca evitar que las personas pierdan dinero, expongan sus datos personales o comprometan sus trámites por confiar en individuos sin autorización para brindar asesoramiento legal.

El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey y la Fiscalía General del estado colaboraron en la elaboración de una guía digital que explica cómo encontrar ayuda migratoria confiable, reconocer señales de fraude y presentar una denuncia si alguien ha sido víctima de estas prácticas.

El recurso fue publicado por la Oficina de Nuevos Americanos del Departamento de Servicios Humanos y la División de Asuntos del Consumidor de la Fiscalía General. La guía está disponible en el sitio oficial de Nueva Jersey y reúne recomendaciones prácticas para proteger tanto el dinero de los solicitantes como sus expedientes migratorios.

“Tener acceso a información precisa y fiable es esencial para que las comunidades de inmigrantes puedan conocer sus derechos, tomar decisiones informadas y defender sus intereses y los de sus familias”, afirmó el comisionado de Servicios Humanos, Stephen Cha.

El funcionario señaló que conocer las señales de alerta y acudir a profesionales calificados puede ayudar a las personas a reducir el riesgo de fraude y explotación, especialmente cuando necesitan resolver asuntos legales delicados.

¿Quiénes pueden ofrecer servicios legales de inmigración en Estados Unidos?

Uno de los principales mensajes de las autoridades es que no cualquier persona que anuncie servicios migratorios está autorizada para prestarlos. En Estados Unidos, los abogados habilitados y los representantes acreditados por el Gobierno federal pueden ofrecer asistencia jurídica dentro de los límites de su autorización.

Los representantes acreditados deben contar con la aprobación correspondiente del Departamento de Justicia y estar vinculados a organizaciones reconocidas para prestar servicios de inmigración. Su acreditación puede verificarse mediante la lista oficial de representantes reconocidos y acreditados.

La advertencia resulta especialmente importante para las comunidades hispanohablantes por una diferencia de significado que puede generar confusión: la palabra notario.

En varios países de habla hispana, un notario público es un profesional jurídico con atribuciones específicas. En EE.UU., un notary public suele desempeñar funciones distintas y no adquiere por ello autorización para ejercer como abogado ni para ofrecer asesoramiento migratorio.

Las autoridades advierten que algunos individuos se presentan como “notarios”, “asesores de inmigración” o incluso abogados, aunque carezcan de las credenciales necesarias. Estas personas pueden aprovecharse de quienes tienen un dominio limitado del inglés, desconocen los procedimientos estadounidenses o atraviesan una situación de vulnerabilidad.

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, sostuvo que las familias inmigrantes necesitan información confiable y asistencia jurídica calificada en un momento de incertidumbre. También pidió a quienes sospechen que han sido engañados que recurran a las autoridades estatales.

El vicecomisionado de Servicios Humanos, Michael J. Wilson, advirtió que el aprovechamiento económico de personas que necesitan ayuda urgente puede tener consecuencias devastadoras. Por su parte, Christopher Peterson, director interino de la División de Asuntos del Consumidor, aseguró que su oficina recibe denuncias de todos los consumidores, independientemente de su ciudadanía o situación migratoria.

Señales de alerta y recomendaciones para evitar el fraude migratorio

Las estafas pueden adoptar distintas formas. Algunos proveedores cobran tarifas excesivas, otros presentan información jurídica incorrecta o engañosa y algunos utilizan indebidamente los datos personales de sus clientes.

Las consecuencias van más allá de una pérdida económica; una solicitud mal preparada puede perjudicar un trámite, mientras que el robo de identidad o la manipulación de documentos puede generar problemas adicionales. En determinadas circunstancias, los errores o engaños también pueden exponer a una persona a procedimientos migratorios adversos.

Por ello, las autoridades recomiendan desconfiar de los mensajes, correos electrónicos y páginas web desconocidos, así como verificar cuidadosamente la identidad y las credenciales de cualquier proveedor antes de entregar dinero o documentación.

También recuerdan 3 aspectos fundamentales:

Verificar las páginas oficiales: los sitios web del Gobierno federal de EE.UU. utilizan el dominio .gov. Desconfiar de los cobros sospechosos: los formularios oficiales de inmigración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) son gratuitos. Los servicios profesionales pueden tener honorarios, pero nadie debe confundirlos con el precio de los formularios gubernamentales. Evitar métodos de pago inusuales: los organismos gubernamentales no exigen pagos mediante tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias bancarias o redes sociales. Una solicitud de este tipo puede ser una señal de fraude.

La guía también aconseja pedir referencias a personas de confianza y comprobar la trayectoria del proveedor antes de contratar sus servicios.

Para reducir riesgos, conviene solicitar un contrato escrito que detalle las tareas que se realizarán y sus tarifas, exigir recibos por cada pago y guardar copias de todos los documentos firmados. Nunca se deben firmar formularios en blanco ni documentos cuyo contenido no se comprenda. Asimismo, es recomendable conservar los originales y entregar únicamente copias cuando sea posible.

¿Dónde denunciar una estafa migratoria en Nueva Jersey?

Las personas que crean haber sido víctimas de fraude pueden presentar una queja ante la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey a través de su sitio web oficial de denuncias.

La dependencia recibe denuncias sin importar la ciudadanía o la situación migratoria del consumidor. Según las autoridades estatales, sus empleados no preguntan por estos datos al atender las quejas.

Antes de entregar dinero, firmar documentos o compartir información personal, es fundamental verificar las credenciales de quien ofrece ayuda. Una comprobación previa puede evitar pérdidas económicas y proteger trámites que tienen consecuencias importantes para las personas y sus familias.

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