USCIS aumentó tarifas migratorias: cuáles son los nuevos costos

Si está preparando un trámite migratorio en Estados Unidos, hay una cosa que hay que tener presente. Desde ese día, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplica nuevos montos a determinadas tarifas vinculadas con solicitudes de asilo pendientes, permisos de trabajo, Estatus de Protección Temporal (TPS) y algunos procesos relacionados con parole.

Los incrementos son moderados en varios de los trámites afectados, pero pueden marcar la diferencia al preparar un paquete de documentos. El cargo migratorio asociado a determinadas solicitudes de parole, por ejemplo, aumenta en $30, hasta alcanzar los $1,050 dólares.

Más allá de las cantidades, hay un detalle que merece atención: enviar una solicitud con una tarifa incorrecta puede provocar su rechazo. Por eso, identificar el trámite, la categoría migratoria y la fecha de envío resulta fundamental.

El 16 de octubre marcó el cambio en las tarifas de USCIS

De acuerdo con el aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado en el Registro Federal, los nuevos montos se aplican a las solicitudes sujetas al ajuste cuyo matasellos corresponda al 16 de octubre de 2026 o a una fecha posterior.

USCIS advierte que los formularios enviados a partir de ese día sin el pago correcto pueden ser rechazados. En consecuencia, quienes preparen sus documentos deben comprobar, tanto la edición vigente del formulario como el importe exigido para su categoría.

Estos son los principales cambios anunciados para el año fiscal 2027:

* Cargo anual por asilo pendiente: aumenta de $102 a $105.

* Permiso de trabajo inicial en determinadas categorías: pasa de $560 a $570.

* Solicitud de Estatus de Protección Temporal mediante el formulario I-821: sube de $510 a $520.

* Cargo migratorio de parole asociado al formulario I-131: aumenta de $1,020 a $1,050.

Los montos corresponden a cargos específicos y no deben interpretarse como el precio universal de todos los trámites incluidos en esas categorías. La tabla oficial de tarifas de USCIS permite comprobar qué cantidad corresponde a cada solicitud.

¿Qué tarifas migratorias permanecen sin cambios?

No todos los pagos aumentan con esta actualización. La tarifa inicial del formulario I-589, utilizado para solicitar asilo y suspensión de deportación, permanece en $100.

También continúa en $275 el pago por la renovación o extensión del permiso de trabajo de determinados solicitantes de asilo. Según la información de USCIS, la legislación aplicable no contempla un ajuste inflacionario para esa tarifa.

Asimismo, se mantienen en $280 determinados cargos establecidos por la ley H.R. 1 para la renovación o extensión de permisos de trabajo relacionados con parole y TPS. Otros importes que no cambian en esta actualización incluyen el cargo de $250 aplicable a ciertos casos de Inmigrante Juvenil Especial y el pago de $24 correspondiente al formulario I-94.

La diferencia entre tarifas puede resultar confusa para quienes solicitan un permiso de trabajo por primera vez y quienes buscan renovarlo. Aunque ambos procedimientos estén relacionados con el mismo documento, sus costos pueden variar según la categoría migratoria y las disposiciones legales aplicables.

¿Por qué aumentan los costos de inmigración?

Los ajustes están relacionados con la One Big Beautiful Bill Act, conocida como H.R. 1 y aprobada en 2025. Esta legislación estableció determinados cargos migratorios y dispuso que varias tarifas se actualizaran anualmente conforme a la inflación.

Por esa razón, el aumento no afecta de la misma manera a todos los formularios ni a todas las personas que realizan trámites ante las autoridades migratorias.

En el caso del permiso de trabajo, por ejemplo, el nuevo monto de $570 corresponde a determinadas solicitudes iniciales contempladas por la legislación, incluidas algunas categorías de solicitantes de asilo, personas con parole y solicitantes de TPS. No significa que cualquier solicitud del formulario I-765 deba pagar esa cantidad.

Antes de realizar el pago, conviene identificar la categoría migratoria indicada en el formulario y verificar si corresponde una tarifa adicional.

Parole: el aumento más alto de esta actualización

Uno de los cambios más notorios corresponde al cargo migratorio asociado a determinadas solicitudes de parole presentadas mediante el formulario I-131. El importe sube de $1,020 a $1,050, una diferencia de $30.

Sin embargo, esa cantidad no necesariamente representa el costo total del procedimiento. El formulario I-131 se utiliza para distintos tipos de solicitudes y puede estar sujeto a otros pagos, dependiendo del beneficio solicitado y de las circunstancias del caso.

Por ello, antes de enviar los documentos, es importante comprobar si el cargo de parole se aplica a la solicitud concreta y si debe sumarse a otras tarifas.

También cambian algunos cargos ante los tribunales de inmigración

Los ajustes de USCIS no deben confundirse con los aplicables a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que administra los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Para determinados procedimientos ante esas instancias, los cambios correspondientes entraron en vigor el 1 de octubre de 2026. Entre los importes señalados figuran los siguientes:

* Formulario I-485: aumenta de $1,540 a $1,590 cuando corresponde el cargo aplicable bajo H.R.

* Formulario I-589: mantiene la tarifa inicial de $100

* Cargo anual de asilo: pasa de $102 a $105

* Formulario I-601: sube de $1,070 a $1,100

* Formulario I-821 para TPS: aumenta de $510 a $520

Estos cargos corresponden a procedimientos sujetos a las reglas de EOIR y no deben confundirse con el calendario de actualización de USCIS.

Qué deben revisar quienes tienen asilo pendiente

El cargo anual de asilo merece atención especial. USCIS establece que determinadas personas con solicitudes pendientes durante el período requerido deben pagar la tarifa anual correspondiente, que para el año fiscal 2027 asciende a $105.

La agencia también informó que una orden judicial del 5 de agosto de 2026 limita temporalmente la aplicación de determinadas consecuencias por falta de pago mientras continúa el litigio. Debido a esa orden, USCIS ha permitido que ciertos solicitantes que no pagaron a tiempo efectúen el pago pendiente.

La medida no debe interpretarse como una exención general del cargo. Cada persona debe comprobar si su caso está comprendido en las disposiciones aplicables.

Antes de enviar una solicitud migratoria, lo más prudente es revisar la tabla oficial de tarifas, confirmar la categoría del trámite y verificar si existen cargos adicionales. Una diferencia de pocos dólares puede parecer insignificante, pero pagar la cantidad equivocada puede retrasar un procedimiento que para muchas familias representa un paso decisivo en su vida en EE.UU.

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