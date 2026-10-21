Lotería de Visas 2027: cuándo abre el registro y quiénes pueden participar

La Lotería de Visas 2027 de Estados Unidos podría abrir su registro en los próximos días, luego de que un juez federal ordenara al Departamento de Estado reactivar el programa que permite a ciudadanos de países elegibles aspirar a una residencia permanente, conocida como Green Card. La decisión establece fechas límite para anunciar los detalles y comenzar las inscripciones, en medio de la incertidumbre sobre las condiciones definitivas de esta edición.

De acuerdo con información difundida por el despacho de abogados de inmigración Fragomen, las autoridades deberán publicar los detalles del procedimiento a más tardar el 29 de octubre de 2026 y abrir el periodo de inscripción antes de la medianoche del 1 de noviembre (ET). El registro deberá permanecer disponible durante 30 días, según los términos de la resolución.

Sin embargo, la orden judicial no despeja todas las dudas. El gobierno todavía podría apelar la decisión, por lo que las personas interesadas deben mantenerse atentas a los comunicados oficiales antes de iniciar el trámite o proporcionar información personal a terceros.

¿Por qué se retrasó la Lotería de Visas DV-2027?

El proceso de inscripción de la edición DV-2027 no comenzó en las fechas habituales. En noviembre de 2025, el Departamento de Estado anunció que introduciría cambios en el procedimiento y que comunicaría posteriormente cuándo podrían presentarse las solicitudes. Un mes después, el programa quedó suspendido.

El retraso dejó a miles de aspirantes a la espera de instrucciones claras para participar en uno de los mecanismos migratorios más conocidos de EE.UU. La orden judicial busca que las autoridades retomen el proceso y establezcan un calendario, aunque cualquier apelación o modificación posterior podría influir en su desarrollo.

Por ahora, conviene distinguir entre la obligación judicial de anunciar y abrir el registro y la publicación de las instrucciones definitivas. Estas últimas serán fundamentales para confirmar las condiciones de participación, los países elegibles y cualquier cambio administrativo aplicable a la nueva edición.

¿Qué países latinoamericanos pueden participar?

La lista definitiva de países elegibles para DV-2027 deberá consultarse en las instrucciones oficiales del Departamento de Estado. Como referencia, la edición DV-2026 excluyó a personas nacidas en México, Colombia, Venezuela, Cuba, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana y Brasil, entre otros países.

La relación de exclusiones también comprendió a Bangladesh, Canadá, China (incluido Hong Kong), India, Jamaica, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur y Vietnam.

Entre los países latinoamericanos que sí figuraron como elegibles para DV-2026 estuvieron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. No obstante, esa lista no garantiza que las mismas condiciones se apliquen en DV-2027.

Un detalle importante es que la elegibilidad se determina, por regla general, según el país de nacimiento, no exclusivamente por la nacionalidad o el pasaporte que tenga una persona. En determinadas circunstancias, es posible recurrir al país de nacimiento del cónyuge o de uno de los padres, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el programa.

Por eso, antes de descartar una posible participación, es recomendable revisar las instrucciones correspondientes a la nueva edición y comprobar si existe alguna excepción aplicable al caso particular.

Requisitos para participar en la Lotería de Visas y sitio oficial

El Programa de Visas de Diversidad ofrece anualmente hasta 55,000 visas de inmigrante a personas procedentes de países con niveles históricamente bajos de inmigración hacia EE.UU. La cantidad disponible puede variar por disposiciones legales.

Los requisitos generales incluyen haber nacido en un país elegible y cumplir con las condiciones educativas o laborales. El solicitante debe acreditar educación secundaria equivalente a la estadounidense o experiencia laboral que satisfaga los criterios establecidos por las autoridades migratorias.

La inscripción se realiza por internet mediante el portal oficial del Departamento de Estado: https://dvprogram.state.gov/. Los interesados deben evitar páginas que imiten el sitio gubernamental y desconfiar de intermediarios que prometan asegurar una selección.

El Departamento de Estado advierte que presentar más de una solicitud por persona puede provocar la descalificación. Por ello, es importante completar cuidadosamente el formulario y guardar el número de confirmación, necesario para consultar posteriormente el resultado.

Otro punto que merece atención son las posibles modificaciones administrativas. La inscripción inicial ha sido tradicionalmente gratuita, pero las disposiciones previstas para DV-2027 podrían introducir cambios en los requisitos o las tarifas. Antes de enviar el formulario, los aspirantes deberán comprobar las instrucciones específicas de esta edición y verificar cualquier cobro anunciado en fuentes oficiales.

Ser seleccionado no garantiza obtener la Green Card

Participar en el sorteo y resultar seleccionado son apenas los primeros pasos. La selección no equivale a una aprobación migratoria automática ni garantiza que el solicitante reciba una visa.

Quienes resulten elegidos deberán cumplir los requisitos de inmigración, presentar la documentación solicitada y completar las etapas consulares correspondientes. La disponibilidad de visas y los plazos para procesar cada caso también pueden influir en el resultado final.

Mientras se aclara el calendario de DV-2027, la recomendación principal es consultar las actualizaciones del Departamento de Estado y conservar la información del trámite. La fecha de apertura, las condiciones de elegibilidad y cualquier cambio en el procedimiento deben confirmarse mediante las instrucciones oficiales, especialmente ante la posibilidad de que el gobierno apele la resolución judicial.

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