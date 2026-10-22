Pantallas: qué ver en cines y streaming el fin de semana del 23 al 25 de octubre

La cartelera de este fin de semana combina historias para distintos gustos y todo público. En este mes del terror, DC Studios expande su universo con “Clayface”, donde seguiremos la transformación monstruosa de un aspirante a estrella de Hollywood. Tendremos una muestra de futuros distópicos en “Klara and The Sun”. Netflix apuesta por el documental “The One About Matthew Perry”, que recupera la vida del actor que conquistó al público como Chandler Bing en “Friends”. Para finalizar, se suman mundos fantásticos y romances fuera de lo común, con títulos como “Wildwood” y “Wicker”, respectivamente. No te pierdas nuestras recomendaciones.

Clayface

Dirigida por James Watkins y escrita por Mike Flanagan y Hossein Amini, “Clayface” sigue la caída de Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries. El joven pasa de las calles de Gotham a convertirse en una prometedora estrella de cine en Hollywood, pero su futuro cambia cuando un jefe del crimen local lo deja horriblemente desfigurado.

Matt, arriesgando todo, recurre a un tratamiento experimental con la ayuda de Caitlyn Corr, una científica interpretada por Naomi Ackie. Aunque recupera su apariencia, los efectos secundarios alteran su percepción de la realidad y convierten su cuerpo en una entidad viviente de arcilla capaz de cambiar de forma. David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan completan el reparto principal.

La pérdida de su identidad, la ambición científica y un amor corrosivo alimentan su violenta búsqueda de venganza. Este thriller de body horror pertenece al Universo DC, dentro del capítulo “Dioses y Monstruos”. Disponible en la gran pantalla a partir del viernes 23 de octubre.

Klara and the Sun

Una androide se convierte en la principal aliada de una joven que lucha por su salud. Cortesía: Sony Pictures. Crédito: Cortesía

La novela de ciencia ficción publicada por Kazuo Ishiguro en 2021 llega al cine bajo la dirección de Taika Waititi. La protagonista es Klara, una Amiga Artificial interpretada por Jenna Ortega, diseñada para acompañar a niños y combatir la soledad. Mientras espera en una tienda a que alguien la elija, observa el comportamiento humano y desarrolla una particular veneración por el sol, fuente de energía que necesita para funcionar.

Su vida cambia cuando Chrissie, interpretada por Amy Adams, la compra para acompañar a su hija adolescente Josie, encarnada por Mia Tharia. La joven padece una enfermedad degenerativa relacionada, en parte, con procedimientos de mejora genética propios de ese futuro distópico. Klara intentará ayudarla con su lealtad y su visión del mundo, mientras busca aliviar el sufrimiento de una familia marcada por el dolor. Aran Murphy interpreta a Rick, el mejor amigo de Josie; Natasha Lyonne da vida a la gerente de la tienda, Steve Buscemi interpreta a Capaldi y Simon Baker también forma parte del elenco. La película reflexiona sobre el amor, el sacrificio y los límites de la tecnología. Estreno en cines este viernes.

Póster del filme liderado por Jenna Ortega. Cortesía: Sony Pictures.

“The One About Matthew Perry”

Sus allegados reconstruyen la vida del inolvidable artista. Cortesía: Netflix. Crédito: Cortesía

Netflix lanzará esta miniserie documental de tres episodios dirigida por Mary Robertson, justo en la víspera del tercer aniversario de la muerte de Matthew Perry. La producción repasa la vida y la carrera del actor que interpretó a Chandler Bing en “Friends”, además de sus dificultades personales detrás de la fama.

Con testimonios de familiares y amigos, incluida su hermana Mia Perry Bowick, la serie retrata sus distintas facetas y su batalla contra las adicciones. Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, dejando una tristeza profunda en los aficionados del famoso sitcom. La autopsia determinó que los efectos agudos de la ketamina fueron la causa principal de su muerte, que se produjo por ahogamiento accidental. La investigación posterior derivó en la declaración de culpabilidad de cinco personas vinculadas con el suministro ilegal de la sustancia. Estreno en Netflix el próximo 27 de octubre.

Wildwood

Un bosque misterioso esconde peligros, criaturas extraordinarias y una lucha por el poder. Cortesía: Fathom Entertainment. Crédito: Cortesía

La película de animación en stop-motion dirigida por Travis Knight y producida por LAIKA adapta la novela de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis. La historia comienza con el secuestro de Mac, el hermano bebé de Prue McKeel, una adolescente interpretada vocalmente por Peyton Elizabeth Lee. Para rescatarlo, Prue se adentra en “The Impassable Wilderness”, un territorio mágico en las afueras de Portland, Oregón.

Acompañada por Curtis Mehlberg, a quien presta su voz Jacob Tremblay, deberá enfrentarse a animales parlantes, bandidos y figuras poderosas. Entre ellas está Alexandra, la Gobernadora Viuda, interpretada por Carey Mulligan, y Brendan, el Rey de los Bandidos, con la voz de Mahershala Ali. Awkwafina le da vida a Septima, Angela Bassett a la General y Charlie Day a Dmitri. Jake Johnson y Maya Erskine son la voz de los padres de Prue, mientras que Richard E. Grant encarna a Owl Rex. La misión pondrá a prueba la valentía de los jóvenes en medio de una lucha por el control del bosque. El largometraje llegará a las salas el 23 de octubre.

Wicker

Una mujer marginada encuentra compañía donde sus vecinos sólo ven motivos para burlarse. Cortesía: Black Bear UK. Crédito: Cortesía

Esta fábula satírica con elementos de comedia romántica, dirigida por Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, está basada en el cuento “The Wicker Husband”, de Ursula Wills-Jones. La protagonista es una pescadora solitaria, representada por Olivia Colman, que soporta las burlas de los habitantes de un pequeño pueblo costero conservador.

Cansada del rechazo, encarga al artesano local, interpretado por Peter Dinklage, que fabrique un esposo de mimbre, al que da vida Alexander Skarsgård. Lo que comienza como una provocación termina en un romance inesperado, gracias a la sensibilidad y el espíritu extraordinario del hombre. Elizabeth Debicki también forma parte del equipo actoral principal. La relación de los protagonistas despierta celos y agitación entre los vecinos, que ven amenazadas sus rígidas normas sociales. Disponible este viernes.

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