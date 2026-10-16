Cinco series para maratonear esta semana

Esta semana, la pantalla chica nos ofrece diferentes opciones para disfrutar desde la comodidad de la casa. Desde intrigas políticas y enredos sentimentales hasta el terror clásico y las emergencias hospitalarias. Netflix estrena temporada de dos de sus historias más comentadas: la cuarta temporada de “The Diplomat” y la tercera de “Nobody Wants This”, mientras Disney+ apuesta por el regreso de un personaje conocido con “VisionQuest”. A su vez, Peacock apuesta por “Crystal Lake”, producción que explora los oscuros antecedentes de uno de los clásicos del cine de horror, “Friday the 13th” . Por último, en ABC, “Grey’s Anatomy” vuelve con nuevos conflictos personales y profesionales en su temporada 23. No te pierdas nuestras recomendaciones.

The Diplomat

La serie regresa con una cuarta temporada en la que las relaciones personales y los intereses políticos amenazan con desatar una crisis. Kate Wyler (Keri Russell), diplomática estadounidense, forma una alianza con Todd Penn (Bradley Whitford) después de que sus respectivas parejas, el vicepresidente Hal Wyler (Rufus Sewell) y la presidenta Grace Penn (Allison Janney), estrechan sus vínculos y ponen en marcha una maniobra secreta para apoderarse de un arma rusa.

La operación compromete la frágil tregua que Kate había establecido con el Reino Unido y obliga a los protagonistas a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El elenco también cuenta con Ato Essandoh, Ali Ahn, Nana Mensah, David Gyasi, Rory Kinnear y Aidan Turner.

La creadora Debora Cahn explicó a Tudum que esta entrega se concentra en las dos parejas y en cómo sus responsabilidades públicas interfieren en sus relaciones. A las tensiones por el poder se suman la desconfianza, la traición y los cambios de alianzas. Ya disponible en Netflix.

Nobody Wants This

La tercera temporada de la famosa comedia romántica cambia la pregunta sobre el futuro de Joanne y Noah por los desafíos de compartir un hogar. Interpretados por Kristen Bell y Adam Brody, respectivamente, los protagonistas comienzan una nueva etapa que los obliga a tomar decisiones en común mientras ella continúa su proceso de conversión al judaísmo.

En ese camino, Joanne asiste a las clases de la rabina Eden (Sarah Silverman) y conoce a Sebastien (Andrew Rannells), quien se convierte en su rival dentro del grupo. Aunque la pareja parece estable, los desacuerdos y los rumores alrededor del templo complican la convivencia. También gana protagonismo Morgan (Justine Lupe), cuya carrera profesional avanza mientras su vínculo con Sasha (Timothy Simons) se vuelve más ambiguo. La temporada completa, compuesta por diez episodios, estará disponible en Netflix el 22 de octubre de 2026.

VisionQuest

Marvel Studios presenta una nueva etapa para Vision (Paul Bettany), quien permanece oculto después de escapar de quienes pretendían convertirlo en un arma. En su intento por recuperar la memoria, la humanidad y un propósito, el “sintezoide” se enfrenta a las antiguas inteligencias artificiales vinculadas a Tony Stark y a Ultron (James Spader), que vuelve como una voz dentro de su mente.

Cuando una misteriosa recompensa pone en peligro su existencia, Vision huye junto a Thomas Shepherd (Tommy Maximoff), un joven con poderes que podría ser la reencarnación de su hijo. A lo largo de ocho episodios, deberá afrontar amenazas externas, establecer vínculos y resolver su crisis de identidad. Disponible en Disney+.

Crystal Lake

En este mes los estrenos de terror son una prioridad y esta precuela de “Friday the 13th” se sitúa en 1971, ocho años antes de los acontecimientos de la película original. Pamela Voorhees (Linda Cardellini) intenta sobrellevar la supuesta muerte por ahogamiento de su hijo Jason (Callum Vinson), pero se niega a aceptar que el pequeño haya desaparecido para siempre.

Mientras asegura que Jason sigue allí, una serie de muertes misteriosas altera la tranquilidad del pueblo. La llegada de dos desconocidos que indagan en su pasado abre nuevas interrogantes sobre Pamela y convierte su historia en el centro de un relato de horror desarrollado por Brad Caleb Kane para A24 y Peacock que ya está disponible.

Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo retoma su papel de Meredith Grey, quien se involucra nuevamente en la vida del hospital ante la apertura de un área VIP. La llegada del doctor Seth Norton (James Wolk), un cirujano convertido en empresario, plantea tensiones entre la rentabilidad y las prioridades médicas. Miranda Bailey (Chandra Wilson) retoma su vida estudiantil y buscará encontrar su lugar en el hospital desde una perspectiva diferente.

En el terreno sentimental, Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) afronta las consecuencias de su encuentro con Cass Beckman (Sophia Bush), mientras su relación con Toni Wright (Jen Landon) permanece sin resolver. Jo Wilson (Camilla Luddington) y Atticus “Link” Lincoln (Chris Carmack) atravesarán situaciones cada vez más complicadas; ella combinando la maternidad con el regreso al trabajo y él con una adicción a los analgésicos.

La temporada tendrá 13 episodios y comenzará con una colisión en el aeropuerto Sea-Tac que llevará numerosos pacientes críticos al hospital. Estrenada ayer en ABC, con nuevos episodios cada jueves y disponibilidad en Hulu al día siguiente.

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