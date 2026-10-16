Premios Billboard de la Música Latina 2026: ahora los fanáticos también pueden votar

En esta edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se ha incorporado un nuevo premio: Artista de los Fans, y los encargados de elegir al ganador serán el público general a través de votaciones virtuales.

La ceremonia oficial se transmitirá en vivo el próximo 22 de octubre a través de Telemundo y Peacock, y hasta esa fecha el público podrá votar por su artista favorito entre Fuerza Regida, KAROL G, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P.

A través de la página oficial, los usuarios podrán dar hasta 20 votos diarios. Podrán votar personas mayores de 13 años que residan en Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

¿Qué se sabe de la gala de premiación?

La entrega oficial de premios está programada para el jueves 22 de octubre y todos los artistas nominados se reunirán en el James L. Knight Center de Miami, Florida. La premiación será conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza.

Además, la noche contará con varios artistas especiales invitados como José Luis Rodríguez “El Puma”, Jacky Bracamontes, Gregorio Pernía, Andrea Meza, Mike Bahía, Ana Brenda Contreras, Gilberto Santa Rosa, entre otros.

También se ha hablado sobre algunos de los artistas que tendrán presentaciones en vivo. Entre ellos están Víctor Manuelle, Nella, Elvis Crespo, Carlos Rivera, Xavi, y otros.

Los nominados de esta edición fueron anunciados en septiembre, y la lista está liderada por Peso Pluma, quien logró 17 nominaciones, incluyendo Artista del Año, “Top Latin Album” del Año por “DINASTÍA”, junto a Tito Double P, y Artista Regional Mexicano del Año.

La lista la continúa Tito Double P con 15 nominaciones, Fuerza Regida con 12 nominaciones, y Karol G es la mujer con más nominaciones al tener nueve. Prince Royce y Bad Bunny le siguen con ocho y siete, respectivamente.

Sigue leyendo:

• Premios Billboard de la Música Latina 2026: dónde verlos gratis y a qué hora

• Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

• Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la ‘Trayectoria Artística’