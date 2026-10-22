Ryan García anuncia pelea por el título mundial del CMB ante Floyd Mayweather

La posibilidad de ver una vez más a Floyd Mayweather Jr. en una pelea profesional volvió a instalarse en el boxeo después de que Ryan García aseguró en redes sociales que ambos acordaron enfrentarse.

El actual campeón mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aseguró que llegó a un acuerdo verbal con el excampeón estadounidense para enfrentarlo en un combate con el cinturón de las 147 libras en juego.

El anuncio abre un escenario poco habitual: García, con actividad reciente y una corona mundial en sus manos, frente a Mayweather, quien, con 49 años, no compite en un combate oficial desde 2017.

La pelea pondría sobre la mesa dos apuestas distintas: el campeón defendería su cinturón wélter, mientras el excampeón arriesgaría el histórico invicto 50-0 que construyó durante toda su carrera.

Revelación en redes sociales

García utilizó sus redes sociales para revelar que había conversado directamente con Mayweather sobre la posibilidad de enfrentarse.

“Créanme, al principio pensé que esto era una tontería, pero es real. Floyd y yo acordamos una pelea en las 147 libras por el campeonato mundial wélter del CMB. El 50-0 contra el actual campeón”, escribió el estadounidense.

Trust me at first I thought this was bull***



But it’s real Floyd and I agree to a fight



147 for the WBC welterweight championship of the world



50-0 vs The current champ — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 21, 2026

Posteriormente, mediante Instagram, aseguró que acababa de terminar una llamada con el excampeón y reiteró que ambos estaban interesados en realizar un combate profesional.

Según su versión, una de las condiciones principales es que el campeonato del CMB esté en disputa, descartando la posibilidad de organizar únicamente una exhibición.

Garcia también señaló que Mayweather había aceptado hacer pública la conversación, aunque el exboxeador todavía no ha confirmado personalmente los detalles del supuesto acuerdo.

La captura de pantalla compartida por el campeón muestra que ambos mantuvieron contacto, pero no constituye una confirmación contractual de la pelea.

¿Qué falta para confirmar la pelea Floyd Mayweather vs. Ryan García?

Aunque Garcia sostiene que existe un acuerdo verbal, el periodista Darshan Desai, de Uncrowned, informó que fuentes cercanas a la situación señalaron que todavía no se habían desarrollado negociaciones formales de importancia.

Esto significa que permanecen pendientes aspectos fundamentales como la firma de contratos, la sede, la fecha, las condiciones económicas y las autorizaciones necesarias para disputar un campeonato mundial. Tampoco se ha anunciado una promotora responsable del evento ni una plataforma de transmisión.

Las conversaciones sobre un posible combate comenzaron a circular semanas atrás, cuando García manifestó públicamente su interés en enfrentar a Mayweather sin recurrir al formato de exhibición.

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