Ryan García brilla en Las Vegas y derrota por decisión unánime a Mario Barrios

La T-Mobile Arena de Las Vegas fue testigo del retorno glorioso de Ryan García tras su suspensión por dopaje y los diferentes problemas legales y escándalos que sufrió. El méxicoamericano derrotó a su compatriota Mario Barrios por decisión unánime.

García volvió por todo lo alto y se hizo con el campeonato wélter del CMB. Con mucho brillo y contundencia, ‘King’ Ry impuso su estrategia de pelea y plasmó su superioridad. Los jueces fallaron 119-108, 120-107 y 118-109.

García levantó a todos de sus asientos en menos de un minuto. En el mismo primer asalto conectó dos derechazos que enviaron a Barrios a la lona.

Highlights from Ryan Garcia's total domination of Mario Barrios to become world champion 🥊



Aunque el campeón se levantó, fue un anticipo del dominio y la pegada que sufrió a lo largo del combate. Ryan logró manejar a la distancia y neutralizar a Barrios a lo largo del combate.

La pelea se volvió prácticamente un monólogo de García en el que atacaba con precisión. El oriundo de Victorville, California, no volvió a tumbar a Barrios, que aguantó los 12 rounds.

Barrios (29-3-2, 18 nocauts) viene de enfrentar a Manny Pacquiao, a quien no pudo vencer a pesar de sus 47 años y prolongado retiro. El combate cerró con empate y el méxicoamericano pudo retener el cetro.

Ryan García llegaba a Las Vegas con la necesidad urgente de limpiar su imagen deportiva después de dos años sin una victoria. Su última presentación había sido una derrota por decisión unánime ante Rolando “Rolly” Romero en el Times Square Garden de Nueva York en 2025.

Ryan García, a la derecha, pelea contra Mario Barrios en un combate de boxeo por el título wélter del CMB el sábado 21 de febrero de 2026 en Las Vegas. (Foto AP/Lucas Peltier)

De modo que García (25-2, 20 nocauts) volvió a brillar tras tres años agitados. Primero la Comisión Atlética del Estado de Nueva York lo suspendió por un año y lo multó con un millón de dólares por presuntamente usar sustancias para mejorar el rendimiento en una victoria sobre Devin Haney.

Incluso antes del combate contra Barrios, fue multado con $5,000 dólares por el Consejo Mundial de Boxeo por no presentar a tiempo el video obligatorio del control de peso a dos semanas para la pelea.

También se enfrentó a una expulsión por parte del CMB por varios meses debido a insultos raciales y étnicos. Además, enfrentó problemas legales por un altercado en un hotel de California y atravesó una crisis matrimonial con su esposa que aparentemente pudo resolverse.



