Ryan García sufrió intento de robo en su casa de Los Ángeles

Una semana después de haber tocado la gloria en Las Vegas, la casa de Ryan García en Los Ángeles sufrió un intento de robo el pasado jueves en horas de la noche.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, un presunto ladrón violó todos los protocolos de seguridad y se saltó una cerca para intentar entrar a la casa del boxeador.

Según fuentes policiales citadas por TMZ, el incidente ocurrió cerca de las 9:30 de la noche, hora local. Los agentes de policía recibieron una llamada alertando sobre un intento de robo en una residencia.

El presunto ladrón logró huir antes de que la policía llegara. Los agentes rastrillaron la zona en búsqueda del individuo, pero sin éxito. De momento se desconoce si García o su familia estaban dentro de la propiedad en el momento en que intentaron allanarla.

García, activo en sus redes sociales, no ha posteado ni confirmado públicamente este hecho. El incidente se da días después de que ‘King Ry’ derrotara al mexicoamericano Mario Vargas por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Los robos a casas de deportistas famosos se han vuelto tendencia en Estados Unidos. En julio de 2025, el lanzador estrella de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, fue víctima de un escenario similar cuando tres sospechosos rompieron ventanas e intentaron entrar a su residencia.

En noviembre, un grupo de ladrones entró a la casa del jugador de Cleveland Browns Shedeur Sanders y se llevó $200,000 dólares.

En diciembre, la leyenda de UFC, Henry Cejudo, sufrió el robo de uno de sus cinturones dentro de su residencia. Ese mismo mes, asaltaron la mansión del estelar de Cincinnati Bengals en la NFL, Joe Burrow, mientras estaba fuera de la ciudad disputando un partido ante Dallas Cowboys en Texas.

Anteriormente, ya le había ocurrido a la estrella de la NBA Ty Jerome en Los Ángeles. Junto a Burrow y Jerome, también han sido víctimas de la delincuencia estrellas como Jaylen Brown en Boston.

Asimismo, los jugadores de Kansas City Chief, Travis Kelce y Patrick Mahomes; el ala-pívot de los Milwaukee Bucks, Bobby Portis, y el base de los Minnesota Timberwolves, Mike Conley Jr.



