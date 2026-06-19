Floyd Mayweather enfrenta demanda millonaria por cancelar peleas con Tyson y Pacquiao

CSI Sports Events, promotora de los dos próximos combates de Floyd Mayweather presentó una demanda ante un tribunal federal, acusando a la estrella del boxeo de incumplimiento de contrato y buscando al mismo tiempo impedir su pelea del 27 de junio contra Mike Zambidis en Grecia, según los registros judiciales.

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La promotora alega en la demanda que Mayweather incumplió su contrato con la empresa al acordar pelear contra Zambidis.

CSI había sido contratada para organizar el combate de exhibición de Mayweather contra Mike Tyson y su pelea profesional contra Manny Pacquiao, programada para más adelante este año.

Floyd Mayweather was sued Thursday as promoter CSI seeks repayment of $4.65 million in advances paid to the boxer for a two-fight deal to face Mike Tyson and Manny Pacquiao, according to a complaint obtained by The Ring’s @MikeCoppinger.



CSI is seeking an injunction to block? pic.twitter.com/Z0E5GyCdo9 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 19, 2026

Demanda en Nueva York

La demanda, presentada el jueves en el Distrito Sur de Nueva York, solicita al tribunal que emita una orden judicial permanente para impedir la pelea de Mayweather contra Zambidis, argumentando que esta viola el acuerdo que el boxeador mantenía con CSI.

Judd Burstein, abogado de CSI, declaró que planea presentar una solicitud de medida cautelar de urgencia ante el tribunal federal para intentar detener el combate.

CSI reclama $6.65 millones en concepto de indemnización a Mayweather y a Frist Apex Ventures, la codemandada en el caso que, según CSI, actuó como representante de Mayweather.

La demanda sostiene que CSI y Frist Apex acordaron el 10 de agosto la celebración de un combate entre Tyson y Mayweather para la primavera de 2026. Asimismo, alega que Frist Apex tenía la facultad de formalizar dicho acuerdo en nombre de Mayweather.

La demanda de CSI sostiene que la empresa acordó pagar a Mayweather $14 millones por pelear contra Tyson, incluyendo un anticipo de $2 millones. Según la demanda, las partes firmaron en noviembre un acuerdo de exclusividad independiente para su siguiente combate tras el de Tyson; en él, Mayweather percibiría $35 millones si su oponente fuera Pacquiao, además del 20 % de los ingresos por Pago por ver (PPV). Si el combate no se emitiera bajo la modalidad de PPV, Mayweather recibiría una “compensación de $50 millones”. En caso de que Pacquiao no estuviera disponible, Mayweather se enfrentaría a otro rival por $20 millones, más otras bonificaciones.

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