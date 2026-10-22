Seguro médico familiar supera $28,000; trabajadores pagan $621 más al año

El seguro médico familiar que ofrecen los empleadores en Estados Unidos alcanzó un costo promedio de $28,303 anuales en 2026, según la encuesta de beneficios de salud de KFF publicada este jueves 22 de octubre.

Aunque las empresas cubren la mayor parte de la prima, los trabajadores aportan $7,471 al año, un aumento de $621 (9%) frente a 2025. Este incremento reduce el dinero disponible para otros gastos del presupuesto familiar, incluso antes de pagar consultas médicas, medicamentos y deducibles.

La carga es mayor para quienes trabajan en empresas pequeñas. Su contribución anual promedio al seguro familiar alcanza $9,687, frente a $6,840 en compañías con al menos 200 empleados: una diferencia de $2,847 al año que impacta directamente el bolsillo del trabajador.

Tu aporte sube más que el salario

Los $28,303 anuales por el seguro médico representan la prima total promedio, sumando las aportaciones de la empresa y del trabajador. Tampoco incluyen los gastos adicionales por utilizar servicios médicos.

La prima total aumentó 5%, pero la parte pagada por los empleados creció 9%. Como referencia, KFF utilizó un aumento salarial de 3.7% y una inflación de 2.7%, calculados comparando los promedios del primer trimestre de 2026 y 2025.

Matthew Rae, director asociado del Programa sobre el Mercado de Atención Médica de KFF, indicó a USA Today: “Estamos viendo un gran aumento en 2026”.

La encuesta entrevistó a 1,937 empleadores privados y públicos no federales con diez o más trabajadores, entre enero y julio de 2026. Sus cifras son promedios nacionales, no el precio específico de tu cobertura.

Las empresas pequeñas trasladan más costos

KFF define como pequeñas a las empresas de 10 a 199 trabajadores. Entre sus empleados asegurados, 32% está en planes que les exigen pagar más de la mitad de la prima familiar; en las compañías de mayor tamaño, la proporción es 6%.

La presión también alcanza a los grandes empleadores: 44% de los que ofrecen beneficios médicos aumentó la parte de la prima que paga el personal para responder a mayores costos previstos; 21% elevó deducibles u otros pagos por la mayoría de los servicios.

James Gelfand, presidente y director ejecutivo de The ERISA Industry Committee,, organización que representa a grandes empleadores, afirmó a USA Today: “La industria de la salud está absorbiendo más de cada dólar del salario neto”.

Pagar la prima no termina la cuenta por servicios médicos

El deducible es la cantidad que debes cubrir por determinados servicios antes de que el seguro empiece a pagar, con excepciones como ciertos servicios preventivos. En los planes individuales que tienen deducible general anual, el promedio fue $1,955; no es un deducible familiar.

Joseph Babbitt, empleado de una distribuidora de productos veterinarios en Misuri, explicó a NPR que su empresa paga la mayor parte o toda la prima, pero persiste otro obstáculo: “Antes, en los años noventa, nuestros deducibles eran de $250 o $500; ahora son de $5,000”. Es su experiencia, no un promedio nacional.

Tener seguro no elimina los gastos de bolsillo

Antes de renovar, solicita el resumen de beneficios y cobertura y compara estos elementos:

Prima anual: cuánto pagarás por mantener la cobertura

cuánto pagarás por mantener la cobertura Deducible y copagos: cuánto podrías desembolsar al atenderte

cuánto podrías desembolsar al atenderte Máximo de bolsillo: el límite aplicable a servicios cubiertos dentro de la red

el límite aplicable a servicios cubiertos dentro de la red Médicos y medicamentos: verifica que sigan cubiertos por el plan

NY y NJ ofrecen alternativas condicionadas

Si vives en Nueva York, utiliza la calculadora de asequibilidad de NY State of Health. Tus familiares podrían reunir los requisitos para recibir ayuda aunque la cobertura individual del empleado se considere asequible; el resultado inicial es una estimación, no una aprobación.

En Nueva Jersey, consulta GetCoveredNJ. Una oferta laboral de cobertura familiar considerada no asequible puede permitir ayudas, siempre que cumplas los demás requisitos. No des por hecho que un subsidio está garantizado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los incrementos del seguro médico familiar

¿Cada familia debe pagar $28,303?

No. Es la prima total promedio del seguro familiar del empleo en 2026, sumando lo aportado por trabajadores y empresas.

¿Cuánto paga directamente el trabajador?

El promedio nacional es de $7,471 anuales en primas familiares, $621 más que en 2025. Los gastos por recibir atención se pagan aparte, según el plan.

¿El deducible promedio de $1,955 es familiar?

No. Corresponde a cobertura individual entre trabajadores cuyos planes tienen un deducible general anual.

¿Puedes recibir ayuda si tu empleo ofrece seguro?

Depende de la asequibilidad de la oferta y de otros requisitos. Consulta las herramientas oficiales de Nueva York o Nueva Jersey para evaluar tu situación.

Conclusión

KFF advierte que las previsiones para 2027 apuntan a aumentos cercanos a dos dígitos en los costos del seguro médico, pero no son precios definitivos para cada trabajador.

Antes de elegir, pide los costos concretos del próximo año: una prima aparentemente manejable puede resultar más cara si cambia el deducible o deja fuera tus tratamientos.

Sigue leyendo:

– Cheques de $500 del Obamacare comienzan: Nueva York y Nueva Jersey quedan fuera

– Cáncer en Estados Unidos: qué cubre el seguro médico y qué debe pagar el paciente

– ¿Conviene el Medicare de Costco? 5 cosas que debes revisar antes de elegirlo