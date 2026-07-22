Jubilados necesitarán casi $186,000 para gastos médicos y la cifra sigue al alza

Un jubilado de 65 años que se retire este año necesitará en promedio $185,500 para cubrir los gastos médicos para el resto de su vida. Para una pareja, el monto estimado sube a $371,000. Esta cantidad representa un aumento de 7.5% respecto al año anterior, según el 25º reporte anual sobre ‘Costos de Atención Médica para Jubilados’ de Fidelity Investments, publicado este 21 de julio de 2026.

Este incremento refleja también el encarecimiento sostenido de los servicios de atención médica en el país y eleva la presión sobre la cantidad que deben ahorrar los trabajadores al momento de preparar su retiro.

Además, el incremento de 7.5% registrado este año supera el 5% de 2025 y el 4% de 2024, una tendencia que confirma cómo los costos médicos continúan creciendo a un ritmo más acelerado en los años recientes.

¿Por qué la cifra sigue creciendo año con año?

El alza responde a tres factores combinados: precios más altos de los servicios médicos, mayor uso de estos servicios a medida que las personas envejecen y el costo creciente de manejar enfermedades crónicas, según explicó el estudio de Fidelity. Cada uno de estos factores por separado ya representa mayor presión en el bolsillo del jubilado, pero juntos, aceleran el ritmo al que se agotan los ahorros destinados a la vejez.

“La planificación financiera para el retiro implica mucho más que alcanzar una meta de ahorro, especialmente porque el propio concepto de jubilación sigue evolucionando”, sostuvo Shams Talib, director de Fidelity Workplace Consulting.

El error que puede costarte miles de dólares

El estudio de Fidelity advierte que más de la mitad de los jubilados (54%) cree que Medicare cubrirá todos sus gastos médicos. No es así. Esta idea puede dejar a las familias sin margen financiero al momento de enfrentar una emergencia médica.

Esta idea surge porque el jubilado asume de manera errónea que, al estar inscrito en Medicare tradicional (Partes A, B y D), ya cuenta con una protección completa que cubre primas, medicamentos con receta, copagos, coaseguros y deducibles. Sin embargo, no incluye cuidados de largo plazo.

“Medicare es una parte fundamental de la cobertura de salud en el retiro, pero no elimina cada gasto médico”, indicó Steve Betts, director de Fidelity Health.

Para las familias hispanas, que en muchos casos cuidan a padres o abuelos mayores además de planear su propio retiro, esta confusión puede traducirse en problemas financieros que se tratan de resolver demasiado tarde.

Lo que realmente cambia cuando necesitas cuidados de largo plazo

La cifra de $185,500 no incluye cuidados de largo plazo, uno de los gastos más costosos y menos anticipados en el retiro. Pagar un cuidador no médico a domicilio cuesta más de $80,000 al año (con 44 horas semanales de atención), mientras que la estancia en una residencia asistida promedia $74,400 anuales, y un cuarto privado en un asilo puede superar los $129,000 al año, de acuerdo con datos de CareScout citados por MarketWatch.

Sin embargo, se trata de un gasto que muy posiblemente tendrá que afrontar una familia promedio: el 70% de los adultos que llegan a los 65 años necesitará cuidado a largo plazo antes de morir, y casi la mitad recibirá algún tipo de atención pagada durante su vida, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Esto significa que la cifra de Fidelity es una estimación a la baja de la cifra real.

Otros estudios confirman la misma alarma

Otras firmas llegan a conclusiones similares: Milliman calculó que una pareja saludable de 65 años necesitará ahorrar $418,000 bajo Medicare tradicional con Medigap Plan G y cobertura de la Parte D, un salto de $30,000 (7.7%) frente a 2025.

Por su parte, HealthView Services estimó que los costos totales de por vida para una pareja de 65 años pueden llegar a $955,411 al incluir deducibles, copagos y cuidado dental o de la vista.

Estas variaciones confirman la validez del mensaje central: el costo de salud en el retiro crece más rápido que los aumentos de Seguro Social. HealthView proyecta una inflación de costos de salud del 5.8% anual, frente a ajustes por costo de vida de apenas 2.4% en Seguro Social.

¿Qué puede hacer el jubilado hispano desde ahora con su ahorro para el retiro?

Abrir o aportar a una Cuenta de Ahorros para Salud (HSA) , disponible solo con planes de deducible alto, cuyos fondos crecen libres de impuestos para gastos médicos calificados

, disponible solo con planes de deducible alto, cuyos fondos crecen libres de impuestos para gastos médicos calificados Comparar Medicare tradicional con Medigap frente a Medicare Advantage antes de la inscripción, ya que los costos varían según el estado de residencia hasta en 137%

Evitar retiros grandes de cuentas de retiro cerca de los 63 años, ya que pueden disparar sobrecargos de Medicare (IRMAA) dos años después

Considerar un seguro de cuidado a largo plazo antes de los 60 años, cuando las primas todavía son más accesibles

Solo el 25% de los estadounidenses contribuye actualmente a una cuenta HSA como herramienta para el retiro, y el 40% de quienes tienen una no invierte esos fondos, dejando pasar una oportunidad de crecimiento libre de impuestos, según Fidelity.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el costo de salud en el retiro

¿Cuánto necesita ahorrar un jubilado para gastos médicos en 2026?

Según Fidelity, un jubilado de 65 años necesita en promedio $185,500, y una pareja, $371,000, para cubrir gastos médicos durante el retiro.

¿Por qué la cifra sube cada año?

El aumento responde a precios médicos más altos, mayor uso de servicios de salud con la edad y el manejo de enfermedades crónicas, factores que superan la inflación general.

¿Medicare cubre todos estos gastos?

No. Medicare tradicional deja fuera gastos como cuidado de largo plazo, y más de la mitad de los futuros jubilados subestima esta limitación.

¿Qué gastos no están incluidos en la estimación de Fidelity?

El cuidado de largo plazo, como asistencia en el hogar, vida asistida o estancias prolongadas en asilos, que pueden sumar decenas de miles de dólares adicionales al año.

¿Una cuenta HSA realmente ayuda a cubrir estos costos?

Sí. Permite aportar, invertir y retirar fondos libres de impuestos para gastos médicos calificados, y el saldo se acumula año tras año sin vencer.

¿Varía el costo según el estado donde vivo?

Sí, de forma significativa. Las primas de Medigap para una mujer de 65 años pueden variar hasta 137% dependiendo del estado de residencia, según HealthView.

Conclusión

Si la tendencia de aumentos anuales en los servicios médicos se mantiene, los jubilados que se retiren dentro de cinco años podrían requerir más de $250,000 solo en gastos médicos básicos, sin contar cuidados de largo plazo.

Para la comunidad hispana, que con frecuencia asume también el cuidado de familiares mayores, las opciones disponibles, como abrir una HSA, revisar opciones de Medicare o considerar un seguro de cuidado prolongado, se encarecen conforme dejan pasar el tiempo. Por eso, esperar hasta el año del retiro para planear puede salir mucho más caro que empezar hoy.

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