Cheques de $500 del Obamacare comienzan: Nueva York y Nueva Jersey quedan fuera

El Departamento del Tesoro comenzó a enviar cheques y depósitos directos de $500 a más de 950,000 personas inscritas en planes del Obamacare este miércoles 30 de septiembre de 2026. Las cartas que acompañan los pagos comenzaron a enviarse este jueves 1 de octubre, pero Nueva York y Nueva Jersey quedan fuera porque ambos estados operan sus propios mercados de seguros y no utilizan HealthCare.gov.

El reembolso de $500 llegará a los afiliados de HealthCare.gov seleccionados en 30 estados y no aplicará en Nueva York ni Nueva Jersey.

La administración federal estableció como prioridad a quienes no recibieron asistencia para pagar sus primas y, por lo tanto, cubrieron el costo completo de su seguro.

También pueden calificar algunas personas con ingresos de entre 100% y 400% del nivel federal de pobreza que no recibieron subsidios. Sin embargo, la medida no aplica para millones de asegurados pese al aumento de las primas médicas.

No tienes que presentar una solicitud. Las personas elegibles ya fueron identificadas y recibirán el dinero automáticamente mediante cheque o depósito directo. Si esperas el pago, revisa tu correspondencia y tus movimientos bancarios, y desconfía de mensajes que pidan dinero o datos bancarios para “liberar” el reembolso.

El domicilio puede dejarte sin $500

El reembolso cubre únicamente a afiliados de 30 estados que utilizan el mercado federal HealthCare.gov. La lista incluye Florida, Texas, Michigan, Carolina del Norte, Ohio, Wisconsin y otros 24 estados, pero no aplicará en Nueva York ni Nueva Jersey.

Nueva York opera su propio mercado, NY State of Health, y Nueva Jersey utiliza Get Covered New Jersey. Por ello, quienes compraron sus pólizas mediante esas plataformas estatales están excluidos del programa federal de reembolsos.

Por ello, pagar el costo completo de una póliza no basta: la cobertura también tuvo que adquirirse mediante HealthCare.gov en uno de los estados incluidos.

¿Quién recibirá el cheque?

La Casa Blanca anunció el programa el 10 de septiembre y afirmó que entregaría $500 por persona, no por hogar. Una familia con más de un integrante identificado como elegible podría recibir varios cheques o depósitos.

Los criterios anunciados son:

Haber comprado una póliza de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio mediante HealthCare.gov

Residir o haber tenido la cobertura elegible en uno de los 30 estados participantes

Haber pagado la prima sin asistencia federal o crédito fiscal para primas

Haber sido seleccionado previamente por la administración federal; no existe una solicitud separada ni una herramienta oficial para comprobar individualmente el pago

La mayoría de los beneficiarios gana más de 400% del nivel federal de pobreza, alrededor de $63,000 para una persona o $129,000 para una familia de cuatro, aunque algunos afiliados con ingresos inferiores también recibirán el dinero si pagaron la prima completa.

¿Por qué el gobierno devuelve dinero?

La Casa Blanca sostiene que las tarifas cobradas a las aseguradoras para operar HealthCare.gov fueron trasladadas a los consumidores mediante primas más altas y generaron un excedente. Trump escribió a los beneficiarios: “Ese dinero pertenece a los estadounidenses trabajadores, no al gobierno, y ahora se los devuelvo”.

La administración define los $500 como devolución de cobros excesivos, no como cheque de estímulo ni crédito fiscal. El dinero proviene, según The Hill, de un fondo aproximado de $500 millones en tarifas de usuario excedentes.

Pero esa interpretación es controvertida. Cynthia Cox, directora del programa de la ACA en KFF, explicó a Reuters que las tarifas ayudan a financiar el sitio web HealthCare.gov, su centro de llamadas y las subvenciones destinadas a grupos de orientadores que ayudan a las personas a inscribirse.

Jonathan Oberlander, profesor de política sanitaria y ciencias políticas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, consideró que “este anuncio tiene menos que ver con la política sanitaria y mucho más con las elecciones legislativas de 2026”, en declaraciones para CNBC.

Los $500 no sustituyen el pago de primas

Este pago es único: no reduce permanentemente la prima mensual ni amplía los beneficios del seguro. Además, solo alrededor del 5% de los 19.2 millones de afiliados a planes del mercado de la ACA recibirá el reembolso.

El cheque llega después de que vencieran los subsidios mejorados al finalizar 2025. Ese cambio elevó considerablemente el costo para muchos hogares, especialmente para quienes dejaron de recibir asistencia por ingresos.

Brad Woodhouse, presidente de Protect Our Care, sostuvo que “este truco de $500 ni siquiera comenzará a sacarlos del agujero”, al argumentar que algunas familias enfrentan aumentos anuales muy superiores al pago.

Cómo evitar perder el pago

Si compraste cobertura mediante HealthCare.gov sin subsidio, revisa que tu dirección postal y datos de contacto estén actualizados. El Tesoro también puede usar depósito directo, según la información de pago disponible para el beneficiario.

Evita enlaces que prometan inscribirte. El gobierno ya seleccionó a los destinatarios y no exige una cuota para recibir el dinero. Si llega un cheque, verifica que provenga del Departamento del Tesoro antes de depositarlo.

Quienes viven en Nueva York pueden consultar su cobertura en NY State of Health al 855-355-5777. En Nueva Jersey, Get Covered NJ ofrece asistencia en el 833-677-1010, aunque ninguna plataforma administra estos cheques federales ni entregará dinero por este rubro.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cheques de $500 que entrega el programa Obamacare

¿Quién recibe el cheque de $500 del Obamacare?

Principalmente, afiliados que compraron una póliza mediante HealthCare.gov en uno de 30 estados seleccionados y pagaron la prima completa sin asistencia federal.

¿Debo solicitar el reembolso?

No. La administración indicó que ya identificó a los beneficiarios y que los pagos se enviarán automáticamente.

¿Nueva York y Nueva Jersey están incluidos en el cheque de $500 de Obamacare?

No. Ambos tienen mercados estatales propios y no aparecen entre los 30 estados elegibles del programa.

¿El pago de $500 de Obamacare es por hogar?

No. Son $500 por persona elegible; un hogar con varios integrantes que califiquen podría recibir más de un pago.

¿Este cheque reducirá mi prima mensual?

No. Es un reembolso único y separado del precio futuro de tu seguro y de cualquier crédito fiscal para primas.

Conclusión

La llegada de los cheques ofrecerá alivio inmediato a casi 1 millón de personas, pero también evidencia una desigualdad geográfica: dos afiliados que pagaron la misma prima completa pueden recibir resultados distintos según el estado donde compraron su póliza.

Para quienes compraron su póliza mediante NY State of Health o Get Covered New Jersey, este reembolso no estará disponible. Además, muchos afiliados afrontarán el próximo periodo de inscripción sin los subsidios federales mejorados que reducían sus primas, aunque todavía podrían calificar para otras ayudas federales o estatales.

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