Starbucks celebra Halloween con el Black Cat Frappuccino y una galleta Black Night Cookie
Starbucks celebra Halloween con el Black Cat Frappuccino, la galleta Venti Black Night y una exclusiva colección de tazas inspiradas en Salem
Donas en forma de arañas, bebidas color púrpura y cubos con personajes de villanos son solo algunas de las propuestas de las principales cafeterías y cadenas de comida rápida para celebrar Halloween. Aprovechando la temporada, Starbucks acaba de lanzar un dúo para darle un toque dulce, con la nueva bebida Black Cat Frappuccino® y la galleta Venti Black Night Cookie.
A partir del 22 de octubre, la sirena verde incluirá en su menú la nueva bebida Black Cat Frappuccino, inspirada en este místico animal que se ha asociado a las brujas, muy acorde con la temporada de Halloween.
La nueva campaña de Starbucks se centra en un personaje conocido y amado por el público: Salem, el gato de Sabrina, la bruja adolescente, sobre todo en su personalidad traviesa y caprichosa.
¿A qué sabe el Black Cat Frappuccino® Blended Beverage?
Definida por la gigante del café como una bebida para satisfacer un capricho perfecto para Halloween, ofrece una combinación de ingredientes con una base Creme Frappuccino, notas de cacao y brownie, coronada con crema batida y orejas de gato de chocolate.
Viralidad y nuevas tendencias en el menú
Durante este 2026, las bebidas se han convertido en uno de los productos bandera de la industria alimentaria, impulsado por los gustos de los clientes que buscan nuevos sabores y texturas. Además, la presentación impecable y los colores llamativos aumentan el interés de los clientes, quienes viralizan las bebidas por medio de las redes sociales.
La nueva bebida “gatuna” tiene estos atributos, y se puede acompañar perfectamente con la galleta Venti Black Night Cookie, que estará disponible hasta Halloween en cafeterías seleccionadas de Estados Unidos.
La galleta está elaborada con masa de galleta de chocolate negro, con trocitos de dulce de caramelo y trozos de chocolate blanco caramelizado.
Más allá del café: los coleccionables de la temporada
Además de las bebidas, Starbucks lanzó desde el 15 de septiembre una colección de tazas y vasos temáticos de Halloween:
- Taza de gato negro: recipiente de cerámica con forma de calabaza y un gato negro asomándose. Precio: 19,95 dólares.
- Taza con forma de caldero: taza negra de 414 mililitros (14 onzas). Precio: 16,95 dólares.
- Vaso frío de acero inoxidable: diseño negro mate con un gato negro que brilla en la oscuridad. Precio: 29,95 dólares.
- Llavero de peluche Bearista: figura vestida con un disfraz de gato negro, equipada con llavero y clip doble para bolso. Precio: 14,95 dólares.
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