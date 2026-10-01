Dunkin’ celebra Halloween con bebidas sin azúcar y “sorpresas terroríficas”

Desde el 30 de septiembre, Dunkin’ se sumerge en la temporada de Halloween con productos especialmente concebidos para la fecha, como las cuatro versiones de Dunkin’ Zero de manzana verde, con sabores como mora, mango y durazno, y promete sorpresas hasta la noche de brujas del 31 de octubre.

Las bebidas estarán disponibles por tiempo limitado y en restaurantes participantes de Estados Unidos, siendo el maridaje perfecto para una línea de bebidas inspiradas en Halloween.

La propuesta de Dunkin’ está planteada en tres gamas: las bebidas Dunkin’ Zero inspiradas en el Halloween, tres nuevas denominadas como “bebidas espeluznantes” y las combinaciones que se pueden hacer con las espumas frías de malvaviscos morados.

Dunkin’ Zero de manzana verde

El producto estrella de la temporada, sin azúcar, está disponible en cuatro versiones a tono con el espíritu de Halloween:

Dunkin’ Zero Manzana Verde: Combina sabores ácidos y crujientes con agua con gas.

Combina sabores ácidos y crujientes con agua con gas. Dunkin’ Zero Manzana Medianoche: Se trata de una combinación de la Dunkin’ Zero de manzana verde con un toque oscuro de mora.

Se trata de una combinación de la de manzana verde con un toque oscuro de mora. Candy Kiss Dunkin’ Zero: Una bebida con un toque tropical y sabor a mango inspirado en caramelos dulces.

Una bebida con un toque tropical y sabor a mango inspirado en caramelos dulces. Orchard Twist Dunkin’ Zero: Una combinación agridulce con notas de melocotón.

Bebidas espeluznantes adicionales

La campaña de Halloween incluye un trío de opciones inspiradas en los sabores de la temporada:

Refrescante Poción de Medianoche: Frutos rojos, clementina, notas de arándano y té verde.

Frutos rojos, clementina, notas de arándano y té verde. Refresco Werewolf Punch: Ponche con mora, clementina, mango, piña y limonada.

Ponche con mora, clementina, mango, piña y limonada. Café helado Pesadilla de Nueces: Café helado con crema, tiramisú y almendra tostada.

Espuma fría de malvavisco morado

Espuma fría de malvavisco morado: Capa aterciopelada y colorida combinada con las bebidas de temporada en los restaurantes participantes. Crédito: Dunkin’ | Cortesía

La espuma fría es un recurso para aportar una textura aterciopelada y una colorida capa inspirada en Halloween, la cual se puede combinar con las bebidas Dunkin’ Zero en cinco opciones especiales:

Sour Apple Energy: Dunkin’ Zero de manzana verde con limonada ácida y espuma fría.

de manzana verde con limonada ácida y espuma fría. Refresco Dark Spell Daydream: Clementina, arándano y leche de avena con espuma fría.

Clementina, arándano y leche de avena con espuma fría. Terror-misu Cloud Latte: Café con leche helado con espresso, tiramisú, cacao en polvo y espuma fría.

Café con leche helado con espresso, tiramisú, cacao en polvo y espuma fría. Franki Matcha: Té verde matcha con leche entera, vainilla y espuma fría.

Té verde con leche entera, vainilla y espuma fría. Café helado Creepy Crawler: Café con tiramisú, espuma fría, crema batida y sirope de moca.

Sorpresas para octubre

Además del menú, Dunkin’ anunció sorpresas durante el mes con una campaña de intriga que tiene una fecha clave: el 8 de octubre revelará en Salem, Massachusetts, más detalles. Mientras tanto, los miembros de Dunkin’ Rewards podrán acceder a promociones de puntos en fechas específicas de octubre, entre ellas pedidos anticipados los lunes y compras de donas y MUNCHKINS el 30 y 31 de octubre.

También está disponible el menú de $6, que incluye un sándwich de tocino, huevo y queso, papas ralladas y un café mediano caliente o helado.

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