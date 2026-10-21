Dunkin’ regala un millón de cafés helados y trae de vuelta la dona araña para Halloween

Brujas, calabazas, esqueletos, momias, murciélagos, telarañas y arañas son algunos de los íconos de Halloween que inspiran los productos de temporada de cadenas como Dunkin’, que trae de regreso la dona araña y para celebrarlo, regalará un millón de cafés helados.

Paso a paso para conseguir tu café helado gratis en Dunkin’

1. Hora clave: La promoción se activa a partir del 21 de octubre a las 12 p.m. ET. ¡No te despistes porque los códigos vuelan!

2. Código promocional: Ingresa la palabra clave SIZEDOESNTMATTER en la plataforma o app participante de Dunkin’.

3. Canjea tu certificado: Al aplicar el código, recibirás un certificado válido para un café helado gratis de cualquier tamaño. Ten en cuenta que este certificado tiene una vigencia de 5 días después de haber ingresado el código.

4. Disfruta tu bebida: Recuerda que existe un límite de 1 por cliente y la disponibilidad está sujeta a un millón de códigos totales hasta agotar existencias.

El encanto púrpura de la Berry Battie Refresher

Con Halloween a la vuelta de la esquina, Dunkin’ ofrece una variedad de productos inspirados en la fecha, todos disponibles por tiempo limitado.

Recordemos que el 16 de octubre lanzó Berry Battie, una funda completamente gratis para los clientes que compren la Berry Battie Daydream Refresher, una bebida color púrpura, afrutada y cremosa. El color intenso viene por su mezcla de arándanos y clementina, a la que se le suma leche de avena para aumentar su textura cremosa, coronada con espuma fría de malvavisco púrpura y ojos de caramelo.

Se trata de una bebida temática para la temporada que realza con el portavaso de murciélago. Es importante tener en cuenta que solo se obsequiará una (1) funda para vaso Dunkin’ Bat de edición limitada con cualquier pedido de Berry Battie Daydream Refresher de cualquier tamaño, hasta agotar existencias en los establecimientos Dunkin’ participantes en todo el país.

El regreso triunfal de la Dona Araña y su colección

Pero hay más: desde el 20 de octubre está de regreso la dona araña, el acompañamiento ideal para disfrutar de las opciones del menú inspiradas en Halloween.

Conocida como Spidey D, esta dona temática forma parte de una línea de dulces, artículos coleccionables y productos por tiempo limitado diseñados “para una temporada de Halloween espeluznantemente divertida”.

La Spider Donut lleva un glaseado morado coronado con un MUNCHKINS® glaseado con chocolate en su centro, con patas de glaseado de chocolate y ojos de glaseado con sabor a vainilla.

Para los fanáticos de las arañas, Dunkin’ lanzó un llavero de Dona Araña ($9.99) y una Caja Misteriosa de Boo ($8.99) que contiene un artículo coleccionable sorpresa: un Squish de Dona Araña, un juego de pines, un llavero acrílico o una bandana.

Así como la Colección Spidey D, que incluye ropa, accesorios y artículos coleccionables inspirados en Halloween con precios que van desde los $22 a $100.

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