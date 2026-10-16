Boo Buckets 2026: la Cajita Feliz de McDonald’s se llena de magia y villanos de Disney este Halloween

Si eres fanático de Halloween y de los villanos de Disney, no importa la edad que tengas, podrás encontrarlos en la nueva Cajita Feliz de McDonald’s de la gigante de las hamburguesas para esta temporada: los Boo Buckets.

La nueva colaboración que une a dos grandes, Disney y McDonald’s, ofrece una nueva colección de cubos con los villanos favoritos del público en plena temporada de Halloween. Se trata de cinco diseños que estarán disponibles a partir del 20 de octubre, en una nueva campaña llamada “Cubos de Villanos de Disney de la Cajita Feliz”.

Cinco personajes icónicos para coleccionar

Cada cubo cuenta con un diseño exclusivo. Se entrega uno con cada compra y los clientes podrán elegir entre:

Jafar

Úrsula

Scar

Cruella

Maléfica

Personalización y detalles para verdaderos fanáticos

En esta oportunidad, los cubos vienen con stickers para que los fanáticos los personalicen a su gusto y una tapa inspirada en los villanos. Cada detalle fue cuidado para que los verdaderos fanáticos puedan reconocer los rasgos característicos de cada personaje que inspiró el diseño de cada cubo, por lo que hay un cubo para cada fan.

El nuevo producto está pensado para los fanáticos inclinados hacia la magia mística, las brujas marinas, el estilo extravagante y los aspectos resaltantes de la personalidad de los villanos icónicos de Disney.

¡Disponibles por tiempo limitado!

La Cajita Feliz de McDonald’s de la temporada de Halloween estará disponible por tiempo limitado.

Cronología de las Cajitas Felices lanzadas en 2026

A mediados de septiembre, se anunció un nuevo menú CollectiBILLS, acompañado de figuras coleccionables de los Buffalo Bills, exclusivo para el estado de Nueva York. Estará disponible en restaurantes seleccionados hasta agotar existencias.

La campaña buscaba darle impulso a la temporada regular de la NFL 2026. Tal como lo hizo en años anteriores, en colaboración con los Buffalo Bills, ofrecieron la popular Bills Mafia Box.

También a mediados de septiembre se sorprendió con la Cajita Feliz de Bob Esponja y One Piece, la cual incluye 15 juguetes coleccionables. Esta propuesta tenía como centro invitar a los fans a sumergirse en un viaje de aventura dentro de una historia que une a un cocinero con grandes sueños y a un joven capitán decidido a convertirse en el Rey de los Piratas.

Además, se han lanzado otras cinco Cajitas Felices en lo que va de 2026:

18 de agosto: Hello Kitty & Friends x Godzilla Happy Meal con 8 juguetes que fusionan personajes de Sanrio con monstruos de Godzilla como Kuromi x Mechagodzilla.

con 8 juguetes que fusionan personajes de Sanrio con monstruos de Godzilla como Kuromi x Mechagodzilla. 14 de julio: BT21 Happy Meal con 10 juguetes coleccionables de los personajes creados con BTS, por tiempo limitado.

con 10 juguetes coleccionables de los personajes creados con BTS, por tiempo limitado. 5 de mayo: Stranger Things (Netflix) Happy Meal con juguetes inspirados en la serie, disponible en EE. UU. y Puerto Rico.

con juguetes inspirados en la serie, disponible en EE. UU. y Puerto Rico. 26 de marzo: The Super Mario Galaxy Movie Happy Meal con juguetes inspirados en la película de Super Mario y lanzamiento nacional.

con juguetes inspirados en la película de Super Mario y lanzamiento nacional. 10 de marzo: Crocs Happy Meal con 6 modelos de Crocschain y stickers Jibbitz para personalizar, disponible por tiempo limitado.

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