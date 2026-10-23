5 ensaladas que engordan más que una hamburguesa

Los ingredientes y el tamaño de la porción de una ensalada puede cambiar por completo el resultado de tu alimentación, provocando que esa “comida ligera” se convierta en una comida que engorda, incluso más una tradicional hamburguesa con queso.

El pollo empanizado, los quesos, las tortillas crujientes, las carnes procesadas y los aderezos pueden elevar las calorías de cualquier ensalada. Y aunque parezca saludable ha perdido toda su intención.

Para tener una referencia, una hamburguesa cheeseburger clásica aporta unas 300 calorías, según la información nutricional de McDonald’s. Pero hay ensaladas que, en sus porciones completas, contienen entre 1,060 y 2,540 calorías.

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Estas 5 ensaladas engordan más que una hamburguesa fast-food

Las muestras que verás a continuación tienen nombres propios porque son platillos elaborados que puedes encontrar en distintos establecimientos de Estados Unidos.

Sin embargo, y aunque te la vendan como una “ensalada”, la realidad es que se convierte en una combinación de alimentos que al final te lleva a lo mismo: a engordar.

1. Ensalada Santa Fe: 1,670 calorías

Esta combinación incluye pollo marinado, maíz, frijoles negros, tomate, lechuga romana, queso y tiras de tortilla, acompañados de una vinagreta picante de cacahuete y cilantro.

Aunque aporta vegetales, fibra y proteínas, las tortillas, el queso y el aderezo aumentan considerablemente su contenido energético. En total, equivale a más de cinco hamburguesas cheeseburger de 300 calorías.

2. Ensalada oriental de pollo: 1,550 calorías

Las verduras de inspiración asiática se mezclan con pollo empanizado, fideos crujientes, almendras y vinagreta oriental. La preparación también incluye un panecillo con mantequilla, ajo y perejil.

El pollo rebozado absorbe grasa durante la cocción, mientras que los fideos, el aderezo y el pan suman calorías adicionales. Elegir pollo a la parrilla o reducir el acompañamiento puede disminuir el total.

3. Ensalada con pollo crujiente y quesadillas: 1,420 calorías

Esta ensalada combina tiras de pollo rebozadas, queso, tomate, salsa de maíz, tiras de tortilla y cilantro, con un aderezo balsámico cítrico. Por encima lleva pequeñas quesadillas de queso.

La combinación de pollo frito, tortillas y queso concentra más energía que una ensalada basada principalmente en verduras y proteína magra. El aderezo también contribuye al total, aunque su sabor sea ácido y no parezca especialmente pesado.

4. Ensalada de pollo con barbacoa y miel: 1,060 calorías

En esta versión, el pollo a la parrilla se sirve con lechuga romana, repollo, zanahoria, tomate, queso cheddar-jack, tocino, crutones, cebolla verde y aderezo ranch, además de salsa barbacoa con miel.

La proteína se prepara a la parrilla, pero el queso, el tocino, los crutones y las salsas hacen que la ensalada supere las mil calorías.

5. Ensalada de charcutería: 2,540 calorías

Esta mezcla de hojas verdes y albahaca incorpora jamón ahumado, salami, queso brie, parmesano, manzana verde y nueces caramelizadas. Se acompaña de galletas tostadas de sésamo y vinagreta de mostaza y hierbas.

Las carnes procesadas, los quesos y las nueces aportan grasas y energía; el aderezo y las galletas elevan todavía más el total.

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