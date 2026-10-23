Agua de cereza para regular la presión y subir las defensas: cómo tomarla

Preparada con su versión dulce o ácida, el agua de cereza es una bebida refrescante que además de hidratarte puede aportar antioxidantes, los cuales regulan la presión arterial y contribuyen al funcionamiento del sistema inmunológico.

Sin embargo, cabe aclarar que esta bebida no sustituye los medicamentos para la hipertensión ni previene por sí sola las infecciones. Sus beneficios dependen también de la alimentación diaria y los hábitos cotidianos.

Kelly Pritchett, profesora asociada de nutrición y ciencias del ejercicio en la Universidad Central de Washington, destaca que las cerezas dulces “pueden ofrecer una gran cantidad de beneficios para la salud, que van desde fortalecer el sistema inmunológico hasta ayudar a controlar la presión arterial, los niveles de energía y el sueño”.

También señala que contienen propiedades antiinflamatorias y tienen un índice glucémico bajo.

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¿Cómo preparar y tomar el agua de cereza?

Para elaborar esta bebida no necesitas azúcar ni ingredientes especiales. Puedes utilizar cerezas frescas, agua potable y, si lo deseas, hierbas aromáticas o cítricos.

Ingredientes:

1 taza de cerezas frescas

1 litro de agua potable

Unas hojas de menta o una rodaja de limón, opcionales

Preparación:

Lava cuidadosamente las cerezas y retira los huesos

Corta la fruta por la mitad o machácala ligeramente para liberar su jugo y sabor

Colócala en una jarra con el litro de agua

Añade la menta o el limón si deseas intensificar el sabor

Deja reposar la mezcla en el refrigerador durante al menos 15 minutos

Cuela la bebida si prefieres retirar los trozos de fruta o consérvalos para aprovechar su pulpa

Mantén la jarra refrigerada y consume la bebida fresca. No es necesario agregar azúcar, especialmente si utilizas cerezas dulces.

Así actúa el agua de cereza en tu organismo

Las cerezas contienen polifenoles y antocianinas, compuestos vegetales con propiedades antioxidantes que se investigan por sus posibles efectos sobre la salud cardiovascular.

Algunos estudios sobre el consumo de cerezas y su jugo han encontrado resultados favorables en determinados indicadores, aunque las evidencias todavía son limitadas y no garantizan una reducción de la presión arterial.

El beneficio más directo del agua de cereza es que facilita la hidratación y puede sustituir refrescos y otras bebidas azucaradas. Para controlar la presión arterial también es importante moderar el consumo de sodio, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y seguir las indicaciones médicas.

Las cerezas aportan vitamina C y otros compuestos antioxidantes que participan en distintas funciones del organismo. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, mientras que los polifenoles ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Para obtener más nutrientes, puedes comer también la fruta entera, ya que colar el agua elimina parte de la pulpa y de su fibra. No existe una cantidad diaria de agua de cereza demostrada como necesaria para fortalecer las defensas.

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