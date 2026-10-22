Café instantáneo: cuántas cucharadas son seguras para no exceder la cafeína

Preparar un café instantáneo es lo más fácil del mundo: unas cucharaditas del polvo o granos solubles en una taza con agua caliente, luego revuelve y listo. Sin embargo, hay varios factores que debes considerar al momento de hacerlo, ya que podrías exceder la dosis de cafeína sin darte cuenta.

La recomendación principal de salud, emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) es que la mayoría de adultos sanos no consuman más de 400 miligramos de cafeína al día. Es una cantidad que generalmente no se asocia con efectos negativos.

Pero la agencia recuerda que la sensibilidad individual, ciertos medicamentos y algunas condiciones de salud pueden cambiar la tolerancia.

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¿Cuántas cucharaditas son seguras en un café instantáneo?

No existe una cifra universal de cucharaditas que garantice no superar el límite diario. La cantidad de cafeína cambia según la marca, la concentración del producto y cuánto café soluble se utiliza para preparar cada taza.

Como referencia, la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) registra aproximadamente 31 miligramos de cafeína por cada gramo de café instantáneo regular. La cucharadita no es una medida exacta de peso: una cucharada colmada puede contener más producto que una rasa.

Por su parte, Mayo Clinic estima que una taza de ocho onzas (237 mililitros) de café instantáneo contiene alrededor de 62 miligramos de cafeína. Con esa referencia, seis tazas aportarían unos 372 miligramos, mientras que siete llegarían a aproximadamente 434 miligramos. Pero son cálculos orientativos, no cantidades garantizadas para todas las marcas.

En este sentido, en lugar de contar únicamente las cucharaditas, conviene revisar las instrucciones del envase y calcular la cafeína de cada porción. Si el producto indica una cantidad recomendada para una taza, utilizar una medida rasa ayuda a mantener una preparación más consistente.

El tamaño de la taza y la cantidad de agua influyen en tu café instantáneo

El volumen de agua modifica la concentración del café, pero no elimina la cafeína que ya contiene el polvo soluble.

Por ejemplo, si preparas una taza de 240 mililitros con una cantidad determinada de café y después duplicas el agua sin añadir más producto, el resultado será más diluido, pero conservará aproximadamente la misma cafeína. En cambio, si utilizas dos cucharaditas en lugar de una, la cantidad de cafeína puede aumentar de forma considerable.

Para controlar mejor el consumo, ten en cuenta estas recomendaciones:

Taza pequeña: utiliza la cantidad de café indicada para ese volumen en el envase, sin añadir más polvo solo para intensificar el sabor.

utiliza la cantidad de café indicada para ese volumen en el envase, sin añadir más polvo solo para intensificar el sabor. Taza grande: evita duplicar automáticamente las cucharaditas. Si necesitas más bebida, puedes añadir agua caliente sin aumentar la cantidad de café.

evita duplicar automáticamente las cucharaditas. Si necesitas más bebida, puedes añadir agua caliente sin aumentar la cantidad de café. Preparaciones concentradas: recuerda que un café más fuerte puede aportar más cafeína, aunque la taza tenga el mismo tamaño.

recuerda que un café más fuerte puede aportar más cafeína, aunque la taza tenga el mismo tamaño. Consumo durante el día: suma todas las porciones, no solo el café de la mañana.

Por último, no olvides que el café no es la única fuente de esta sustancia. El té, los refrescos de cola, las bebidas energéticas, el chocolate y algunos medicamentos pueden contribuir al consumo diario.

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