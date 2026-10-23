El hijo de Arcángel se incendia en una grabación

Una de las nuevas promesas de la música urbana es Austincito, el hijo del veterano Arcángel, que sorprendió a muchas personas tras arriesgarse a ser prendido en llamas para la grabación de su nuevo videoclip.

Este jueves, el también conocido como San La Flame, estrenó su nuevo sencillo “El Woo”, un tema donde no quiso impactar solamente desde los versos, sino que también quiso transmitir un mensaje a través del videoclip y por esa razón, tomó esa opción, no recomendada en casa.

Austincito se prende en candela

Un día previo al lanzamiento, Austincito compartió algunos fragmentos del proceso de grabación, haciendo énfasis en la etapa en la que decidió ser quemado, para hacer honor a su seudónimo “San la Flame“. Todo esto con un equipo completo de profesionales, evidentemente.

El artista emergente contó cómo fue el proceso, el cual duró tres días y donde, incluso, ocurrió un incidente en el último día, pero fue muy leve, por lo que no le ocasionó ningún tipo de daño, afortunadamente.

Finalmente, con la ayuda y todo el equipamiento de los profesionales, las tomas salieron de manera satisfactoria y así se puede apreciar en las imágenes del resultado final, donde el reguetonero aparece incendiando un automóvil y termina también él prendido en llamas, mientras caminaba lentamente en el final del videoclip. “Si yo me llamo San La Flame, vamos a prenderme en fuego de verdad“, comentó Austincito, sobre su idea de impactar en su nueva canción.

“El Woo” ya está disponible

“El Woo” ya está disponible en las distintas plataformas de redes sociales y el cantante de 19 años busca solidificar su versatilidad, autenticidad y el sonido de la “segunda generación” del género. Este sencillo lo realizó en colaboración con NTG.

Aunque es un artista que apenas se está dando a conocer, Austin Jr. ya cuenta con una nominación para la edición 27 de los Latin Grammy, gracias al tema “Gohan y Goku”, en el cual colabora con su padre. A pesar de tener esa influencia de mucho nivel, el joven reguetonero quiere abrirse su propio lugar dentro del género urbano y cuenta con el visto bueno de otras grandes figuras de la industria.

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