Ilhan Omar evade preguntas sobre su ciudadanía y asegura que seguirá votando en Minnesota

La congresista demócrata Ilhan Omar aseguró que continuará votando en Minnesota pese a la investigación federal que examina su historial migratorio y las circunstancias en las que obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Omar hizo la declaración brevemente después de votar en Minnesota, donde busca la reelección por el 5.º distrito congresional del estado. Cuando los periodistas le preguntaron si esa podría ser la última vez que ejerciera su derecho al voto, respondió: “No, y seguiré votando”.

La representante evitó profundizar sobre la investigación y se retiró del lugar. Afirmó que los funcionarios federales no le han comunicado que exista algún elemento que pueda poner en riesgo su ciudadanía.

La investigación, revelada en detalle por el New York Post, examina acusaciones relacionadas con el historial migratorio de Omar, entre ellas si contrajo matrimonio con su hermano, si proporcionó información falsa sobre su fecha de nacimiento y si utilizó una identidad distinta a la que se le conoce públicamente.

Un documento federal citado por el medio identifica a la congresista como “Ilhan Nur Said Elmi”, nombre que coincide con el apellido de su exesposo. El documento ha sido presentado como un indicio de que las autoridades investigan cuál fue su identidad al momento de su llegada a Estados Unidos.

El 12 de octubre, agentes federales registraron la residencia de Omar en Washington y confiscaron su teléfono celular. También fueron emitidas citaciones de un gran jurado dirigidas a miembros de su familia.

After no-showing news conference, @Ilhan votes early in Minneapolis then rushes to avoid taking questions from reporters about federal investigations. Asked if she’s been briefed on warrants, Omar responds “They haven’t said anything.” @CBSNews @CBSPolitics @NicoleSganga pic.twitter.com/HVur3KNbm9 — Jonah Kaplan (@JonahPKaplan) October 23, 2026

Omar, ciudadana estadounidense naturalizada nacida en Somalia, ha negado haber cometido irregularidades y sostiene que la investigación tiene motivaciones políticas. Hasta ahora no se han presentado cargos en su contra.

La pesquisa busca determinar si Omar o su padre suministraron información falsa en documentos migratorios cuando su familia llegó a Estados Unidos después de huir de Somalia en la década de 1990.

Las autoridades también estarían examinando pruebas de ADN para determinar si su exesposo era realmente su hermano. Además, los investigadores revisan los registros migratorios de su padre.

De forma paralela, el Departamento de Justicia mantiene otra investigación relacionada con las declaraciones financieras de Omar, después de que modificara una declaración en la que inicialmente había reportado millones de dólares en activos y posteriormente atribuyera la discrepancia a un error contable.

Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, organización que presentó una denuncia ética contra Omar en 2019 por presunto fraude migratorio, calificó la investigación como un avance después de años de cuestionamientos.

“Omar estaba protegida, y ahora ya no”, dijo Fitton al New York Post.

El activista afirmó que la investigación representa una reivindicación para quienes habían planteado dudas sobre el caso y elogió al gobierno de Donald Trump por darle seguimiento.

Después de votar, Omar respondió al presidente Trump en X y cuestionó que las autoridades federales estén investigándola. “Mi nombre siempre ha sido Ilhan Omar”, escribió.

También pidió que la atención se dirigiera hacia el vicepresidente J.D. Vance.

Omar llegó por primera vez al Congreso en 2018 y representa un distrito de Minnesota con una fuerte inclinación demócrata.

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