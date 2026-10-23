Juan Gabriel recibe un emotivo homenaje en los Premios Billboard de la Música Latina

Las canciones de Juan Gabriel volvieron a ocupar el centro del escenario con un homenaje protagonizado por Carlos Rivera, Yahritza y Su Esencia, Paola Jara, Jessi Uribe y Pablo Alborán en los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

A 10 años de la muerte del cantautor mexicano, los cinco artistas unieron sus voces para interpretar algunas de las composiciones más recordadas de su repertorio.

La ceremonia se celebró ayer en el James L. Knight Center de Miami y se transmitió en vivo por Telemundo y Peacock. Entre las actuaciones de una gala que reunió salsa, reggaetón, pop y música regional mexicana, el tributo a Juanga destacó por la variedad de estilos con los que cada intérprete se acercó a su obra.

Cinco artistas, cinco maneras de recordar a Juanga

Carlos Rivera abrió el segmento con “Me nace del corazón”, acompañado por un mariachi en vivo y una escenografía decorada con marcos de estilo antiguo y retratos del artista. La puesta en escena evocó distintas etapas de la trayectoria del intérprete de “Amor eterno”, mientras Rivera asumía la primera parte de un recorrido musical por sus clásicos.

Después llegó el turno de Yahritza y Su Esencia con “Fue un placer conocerte”. La cantante ofreció una interpretación cargada de sensibilidad, con una puesta en escena que incorporó rosas rojas en los instrumentos y recursos visuales adaptados a la canción. Vestida de café, transmitió la vulnerabilidad de una letra marcada por la despedida.

Paola Jara y Jessi Uribe continuaron con “Así fue”, acompañados por músicos de mariachi. Los dos colombianos aparecieron con atuendos de charro cubiertos de lentejuelas y consiguieron que el público se pusiera de pie. Las trompetas y los arreglos musicales dieron fuerza a una de las composiciones más reconocidas de Juan Gabriel.

Pablo Alborán cerró el homenaje con “Ya lo sé que tú te vas”. Mientras las imágenes del cantautor aparecían en la pantalla, el español se enfrentó a las notas más exigentes de la pieza y puso el broche final al segmento.

Diez años después, sus canciones siguen vigentes

La selección permitió escuchar distintas facetas del repertorio de Juan Gabriel, desde las interpretaciones románticas hasta los temas que han encontrado nuevas lecturas en voces de otros países. Cada artista aportó su propia identidad sin apartarse de las melodías que hicieron del mexicano una de las figuras más influyentes de la música en español.

El tributo también tuvo un lugar especial dentro de una ceremonia dedicada a reconocer tanto a los nombres históricos de la industria como a quienes marcan su presente. Esa misma noche, Cristian Castro recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística, Rubén Blades fue distinguido con el Premio Billboard Ícono, Rosalía obtuvo el Premio Billboard Salón de la Fama y Fuerza Regida recibió el Premio Billboard Vanguardia.

La presencia de Juan Gabriel a través de sus composiciones recordó que su música sigue encontrando intérpretes y públicos más allá de su época.

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