Revive las actuaciones de la velada de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Ozuna, Wisin, Ivy Queen, Manuel Turizo, Fuerza Regida y Carlos Rivera fueron algunos de los artistas que protagonizaron los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados ayer en el James L. Knight Center de Miami.

La ceremonia, transmitida en vivo por Telemundo y Peacock, combinó reggaetón, salsa, pop, música mexicana, sonidos tropicales y propuestas de una nueva generación de intérpretes.

La gala reunió a figuras consolidadas y voces emergentes en una noche que también reconoció trayectorias como las de Cristian Castro y Rubén Blades, además de distinguir a Rosalía y Fuerza Regida. Estas fueron algunas de las presentaciones que marcaron la velada.

Salsa, sonidos tropicales y nuevas propuestas

Elvis Crespo y Víctor Manuelle abrieron el espectáculo con el estreno de “La gozadera”. Entre plantas tropicales, músicos en escena y una puesta en escena dominada por el blanco y el rojo, ambos llevaron la energía de la salsa al comienzo de la ceremonia.

Nanpa Básico y Nella eligieron una interpretación de “Todo cambia”, tema popularizado por Mercedes Sosa, para ofrecer uno de los momentos más emotivos de la noche. Las imágenes de los daños provocados por terremotos en Colombia y Venezuela acompañaron la actuación, mientras la escenografía pasó de los escombros a la aparición de plantas verdes, en una representación visual de la esperanza.

Xavi, por su parte, presentó “Nadie te extraña” entre grafitis, luces rojas y sonidos de acordeón, tololoche, guitarra y trompeta. Kapo apostó por el ambiente tropical de “Reina (Kriminal)”, rodeado de bailarines y percusión. El colombiano llegaba a la gala como dos veces finalista de los premios, mientras que el tema había alcanzado el número seis en Billboard Colombia Hot 100.

Pututi, Nesty y Erick Brian llevaron el reparto cubano al escenario con un medley de “Efímero” y “El doctorado”, canción originalmente interpretada por Tony Dize. Pablo Alborán y Riza, en tanto, interpretaron “Deditos cruzados” en una escenografía inspirada en una sala de estar, con una propuesta de influencias soul y sonidos de Oriente Medio.

Reggaetón, música mexicana y grandes voces

Fuerza Regida presentó “Pues ya ni pedo” con una docena de Chuyíns, figuras enmascaradas y bailarines vestidos con camisas de fuerza. La puesta en escena, ambientada como un asilo, terminó con los personajes quitándose sus enormes cabezas para revelar a los integrantes de la agrupación.

Tito Double P convirtió “Nadie” en una escena teatral inspirada en “La Última Cena”, con sus músicos distribuidos alrededor de una mesa. El fuego y la aparición de una bailarina rodeada de llamas reforzaron el carácter dramático del número.

Manuel Turizo llevó el sonido tropical colombiano de “Como fuera”, de su álbum “V2”, a una pista de baile llena de bailarines. Wisin e Ivy Queen transformaron “Hasta abajo” en una fiesta universitaria dedicada al perreo, mientras Ozuna recorrió varios éxitos, entre ellos “Una aventura” y “Tu marido no te quiere”. Al despedirse, el puertorriqueño anunció al público: “Puerto Rico, los veo en El Choli en diciembre”.

Cristian Castro y Ha*Ash interpretaron “Antes que te cases” en una escenografía de boda, con músicos en vivo y atuendos coordinados. La presentación coincidió con el reconocimiento a Castro con el Premio Billboard Trayectoria Artística.

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