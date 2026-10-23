Meghan Markle se pronuncia tras graves acusaciones de pornografía infantil contra su padre

Meghan Markle rompió el silencio después de que la prensa británica informara sobre una investigación en curso contra su padre, Thomas Markle, por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. La duquesa de Sussex manifestó su consternación ante las acusaciones y reveló que conocía señalamientos contra su progenitor desde 2018, un antecedente que, según explicó, estuvo relacionado con su decisión de mantenerlo alejado de sus hijos.

La información fue difundida por el diario británico “The Sun”, que reportó que Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan, denunció a su padre después de encontrar miles de imágenes y videos que consideró ilegales. Sin embargo, la versión ha sido cuestionada por otra integrante de la familia. Según el texto de referencia, la hermana de Meghan declaró al “Daily Mail” que su hermano se había inventado las acusaciones.

Ante la gravedad de los señalamientos, la actriz compartió un comunicado en el que expresó su preocupación por los posibles afectados y pidió que la seguridad de los menores fuera la prioridad.

La carta de 2018 que conoció Meghan Markle

“Me siento profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas”, manifestó la duquesa de Sussex. En el mismo mensaje, dirigió su apoyo a quienes pudieran haber sufrido las consecuencias de estos hechos: “Mis pensamientos están con los niños que hayan podido resultar perjudicados”.

Uno de los puntos centrales de su declaración fue la existencia de una comunicación enviada años atrás a las autoridades británicas. “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y a la Oficina de Protección Especializada de la Realeza”, explicó. Según su relato, posteriormente recibió una copia del documento, en el que se formulaban acusaciones inquietantes contra su padre y se le aseguraba que estaban siendo investigadas.

Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las tergiversaciones publicadas por ciertos medios de comunicación a lo largo de los años, el distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecieron a un único motivo: protegerlos" Meghan Markle – Duquesa de Sussex

La actriz añadió que confiaba en que las autoridades estuvieran actuando para evitar que otras familias atravesaran situaciones similares.

El testimonio de Thomas Markle Jr.

En declaraciones recogidas por “The Sun”, el hermanastro de Meghan relató que encontró el material en el domicilio de su padre. “Supe de inmediato que aquello era sumamente ilegal y que, si no me deshacía de ello, acabaría en la cárcel por mucho tiempo. Me sentí traicionado, enfadado y asqueado; y me di cuenta de que tenía que denunciarlo”, afirmó.

Thomas Jr. explicó que las imágenes que encontró en un teléfono parecían haber sido fotografiadas de la pantalla de un ordenador, por lo que decidió investigar más. En la búsqueda también encontró cintas VHS con películas familiares, libros, nueve teléfonos móviles y premios Emmy obtenidos por su padre por su trabajo en televisión.

El testimonio describe el momento en que pidió ayuda técnica para revisar un disco duro. “Me quedé sin aliento cuando de repente aparecieron todos los iconos. Su escritorio estaba repleto de filas y filas de miniaturas que enlazaban con los casos de abuso infantil más repugnantes que se puedan imaginar. Lo peor de lo peor”, aseguró al periódico.

Meghan cerró su comunicado con un mensaje centrado en la justicia y la protección infantil: “Aunque la magnitud de lo que se ha descubierto ahora es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”. La investigación continúa siendo el elemento central de un caso cuyas acusaciones deben esclarecer las autoridades.

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