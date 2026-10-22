Brian Cashman se mantendrá con New York Yankees por temporada número 30

Después de otro decepcionante 2026 en el que el equipo se fue barrido en la Serie Divisional de la Liga Americana frente a los Tampa Bay Rays, las primeras “respuestas” de los New York Yankees han causado inconformidad en la afición de la novena más galardonada de las Grandes Ligas.

Primero, múltiples fuentes en medios de comunicación y al interior de la propia MLB han confirmado que Aaron Boone permanecerá en el timón de los ‘Bombarderos del Bronx’ para la próxima campaña 2027. Con ello, cumplirá el año restante de su contrato, tras la segunda renovación que tuvo en 2025.

A su vez, Bob Nightengale, ha informado que Brian Cashman, gerente general del equipo, ha acordado una nueva extensión de contrato.

Yankees GM Brian Cashman announces that he has agreed to new contract extension — Bob Nightengale (@BNightengale) October 21, 2026

Cashman cumplirá este 2027 30 temporadas al frente de los Yankees y es que aunque marcó una época sin precedentes hace casi dos décadas, el tiempo ha pasado, los éxitos se han esfumado y a falta de más detalles sobre esta nueva extensión, su gestión seguirá en marcha.

Sin resultados positivos

En redes sociales, afición a los ‘Mulos’ no ha tardado en mostrar su inconformidad por la continuidad a proyectos lejanos de los éxitos. Los New York Yankees no obtienen un título de Serie Mundial desde 2009 y vivir del pasado es algo indigno para una de las novenas más prestigiosas de las Grandes Ligas.

Boone, quien comenzó su labor en 2018, ha alcanzado los playoffs en ocho de nueve campañas. Su récord en temporada regular es de 790-565, pero en postemporada es de 27-30, único mánager de Yankees con récord negativo en la fase de mayor apremio en el juego de pelota.

Su temporada de mayor rédito fue la de 2024, única ocasión en la que alcanzó el Clásico de Otoño, mismo en el que cayeron en cinco juegos contra Los Ángeles Dodgers.

Para Cashman, su etapa de gerente general comenzó en 1998, apenas dos años después de que recién ganaran un campeonato y el éxito fue inmediato; títulos de 98, 99, 2000 y 2009, aquellos Yankees de auténtica época que alcanzaron la Serie Mundial seis veces en once años, ganando cuatro de ellas.

De esos títulos, tres fueron con Joe Torre como mánager y uno más con Joe Girardi. Lo que es indiscutible con Cashman es la continuidad; desde que asumió el cargo, los Yankees no han tenido una sola temporada con récord perdedor, aunque eso no termina por materializarse en éxitos. De una forma u otra, cuatro títulos en 29 años es un estadística que fácilmente se presta a las críticas.

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