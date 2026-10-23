Roban en la casa de Bruno Fernandes durante partido de Champions League

La Policía de Cheshire abrió una investigación criminal tras registrarse un robo en la residencia del centrocampista y capitán del Manchester United Bruno Fernandes, ubicada en la zona de Alderley Park.

El delito se cometió el pasado miércoles 21 de octubre, justo en el momento en que el futbolista portugués se encontraba concentrado en Italia para el partido de la fase de liga de la Champions League en el que los Red Devils cayeron 4-1 ante el Como.

Según detallaron las autoridades locales a través de un comunicado emitido a ESPN, el aviso policial se dio alrededor de las 8:30 p.m. tras reportarse la presencia de tres individuos desconocidos merodeando en los jardines de una propiedad colindante.

Afortunadamente, la familia del jugador no se encontraba en la vivienda al momento del ingreso. Aunque los sospechosos abandonaron la escena antes de la llegada de las patrullas, los agentes constataron la sustracción de diversos objetos de valor del interior de la propiedad.

El detective inspector del CID de Macclesfield, David Jarvis, confirmó que la causa se encuentra en sus fases iniciales e hizo un llamado a la comunidad solicitando la colaboración de testigos o de conductores que dispongan de imágenes de cámaras de seguridad (dashcams) en la zona durante la noche del incidente.

Por su parte, Bruno Fernandes, se reincorpora al grupo de cara al compromiso de la Premier League de este domingo frente al Bournemouth en Old Trafford.

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